Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин ознакомился с планом восстановления экономики

Президент России Владимир Путин сообщил, что предварительно ознакомился с планом восстановления экономики. Правительство разработало план и направило его днем ранее в администрацию президента.
Читать в источнике
Комментировать750

Подробнее о событии

Путин заявил, что ознакомился с планом восстановления экономики России

RT на русском07:41

Кабмин представит в Кремль план восстановления экономики 1 июня

РЕН ТВвчера в 03:46

Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики 2 июня

Rambler News Serviceвчера в 06:31

Путин и Мишустин завтра обсудят план по спасению экономики РФ

URA.Ruвчера в 06:27

Мишустин представит план восстановления экономики Путину 2 июня

Коммерсантъвчера в 05:38

Мишустин: власти должны добиться экономического роста в РФ

News.ruвчера в 05:59

Путин ознакомился с планом восстановления экономики

РИА Новости07:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Российская газета 09:36
98
Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Ведомости 04:12
337
Происшествия

Убивший мать молодой россиянин описал расправу в своем дневнике

Lenta.ru 09:04
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
86
Футбол

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
1,9K
Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

Российская газета вчера в 16:39
280
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для голосования по Конституции

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, перед проходом к местам голосования должны быть установлены пункты для дезинфекции рук, а также выдачи медицинских масок и перчаток.
Городовой 08:14
89
Общество

В России на 10 вакансий пришлось 18 соискателей

"Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях: коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8, то есть на 10 вакансий приходится 18 человек соискателей", - сказал Котяков в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации во вторник.
Интерфакс 05:23
4
Общество

Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев

Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
4
Авто

Водителей могут начать штрафовать за брошенные во дворах автомобили

За оставление автомобиля придется заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Mockva.ru вчера в 11:36
329
Армия и оружие

Avia.pro: боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА

Во время испытательного применения 27 мая «Пересвет» легко и, практически, мгновенно уничтожил израильский БПЛА в юго-западной части Сирии.
Недвижимость.RU 08:16
5
Шоу-бизнес

Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами

Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
1
Экономика

СФ одобрил закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 04:17
Армия и оружие

В Генштабе ВС сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России

Газета.Ru вчера в 08:59
12
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
31
Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 03:48
86
Общество

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 08:14
2,2K
Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Ученые объясняют полученные результаты эволюционной логикой — если организм осознает высокую вероятность своей смерти, то он меняет поведение и отдает предпочтение репродуктивному результату, а не отложенной заботе о потомстве, рассчитывая повысить шансы, что хотя бы кто-то из его детей выживет.
Популярная механика вчера в 15:25
6
Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Политика

Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем

Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39
40
Кино

Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года

Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM вчера в 03:02
83
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
150
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отказался выплачивать приставам 1,5 млн рублей

Отец певицы Жанны Фриске Владимир настаивает на уменьшении суммы, которую он должен выплатить судебным приставам по делу «Русфонда».
Popcornnews.ru 07:40
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
519
Политика

Глава МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»

Предыдущая встреча "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание "Газеты.Ru") на уровне глав МИД прошла 30 апреля текущего года в формате видеоконференции.
Газета.Ru 07:29
9
Происшествия

Подозреваемый в краже погиб при задержании в Екатеринбурге

Напомним, ранее в Екатеринбурге молодой человек, подозреваемый в краже обоев из магазина, закрылся в своей квартире и при задержании погиб.
ИА Красная Весна 05:06
99
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
363
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
29
Экономика

«Кубань Кредит» стал выдавать кредиты на возобновление бизнеса под 2%

КБ «Кубань Кредит» стал первым самостоятельным банком Южного федерального округа, который начал принимать заявки на выдачу кредитов бизнесу по ставке 2% годовых.
Donnews.ru 04:19
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное