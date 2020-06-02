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Политика Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи. 40

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