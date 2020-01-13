Политика
Экономика сегодняПутин и Моди обсудили ситуацию в Ливии в ходе телефонных переговоров
Во время беседы стороны обсудили ряд актуальных международных тем, в том числе ситуацию в Ливии и Персидском заливе.
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Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Гаджеты
Microsoft порекомендовал пользователям Windows 7 обновить ПК
Компания Microsoft настоятельно рекомендует всем своим пользователям обновить ПО до Windows 10.
Шоу-бизнес
Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников решил бросить юмор
Авто
В Германии недорого распродают 34 военных Mercedes-Benz G-Class
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser распродает 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Кино
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Общество
Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента
Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики.
Шоу-бизнес
Сергей Жуков показал свою повзрослевшую «американскую дочь»
Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков показал публике, как выросла и повзрослела его «американская дочь».
Шоу-бизнес
58-летняя Екатерина Андреева снялась в купальнике
Фото Екатерины Андреевой в купальнике получило более 20 тысяч «лайков». Подписчики в восторге от фигуры 58-летней звезды.
Кино
Штурмовик из «Мандалорца» рассказал, насколько дорого стоит малыш Йода
Правда, пришел в некоторое замешательство, когда узнал, сколько стоит прототип малыша Йоды.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева решила оставить свое имущество детям
Телеведущая Лариса Гузеева передаст все свое имущество детям. Об этом она сообщила в эфире программы «Давай поженимся!».
Фигурное катание
СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Общество
Жители России потратили за праздники более 285 млрд рублей
Суммарные расходы граждан России на подарки к Нового году и праздничные мероприятия Сбербанк оценил в 285 млрд рублей.
Авто
Opel планирует увеличить модельный ряд автомобилей в РФ
В России в 2020 году будет расширена модельная линейка автомобилей марки Opel.
Единоборства
Поединок борцов из Украины и Грузии перерос в массовую драку
Массовой дракой закончилась схватка между украинцем Хасаном Закариевым и грузином Зурабом Эрбоцанашвили в весовой категории до 79 кг в полуфинале международного турнира по вольной борьбе Yasar Dogu в Турции.
Экономика
Минфин США оценил замедление роста ВВП страны из-за проблем у Boeing
По словам главы Минфина, трудности у одного из крупнейших экспортеров страны могут уменьшить прирост ВВП в 2020 году примерно на 0,5 п. п. "Нет никаких сомнений в том, что ситуация с Boeing приведет к замедлению темпов роста ВВП", — сказал Мнучин, добавив, что в Минфине тем не менее ожидают, что рост экономики в 2020 году будет "весьма значительным".
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.
Общество
Принцы Уильям и Гарри прокомментировали данные о кризисе в отношениях
Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сообщения СМИ о кризисе в их отношениях.
Общество
Times рассказала о русском владельце дома Маркл и принца Гарри
Газета The Times рассказала о том, что владельцем дома, в котором принц Гарри и Меган Маркл провели Рождество и Новый год, является российский бизнесмен.
Политика
Партия Порошенко призвала найти «российский след» в катастрофе в Иране
Крушение Boeing в Иране На прошлой неделе направлявшийся в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана.
Общество
«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов
«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Авто
«Авито» получил контроль в MaxPoster
MaxPoster занимается оценкой стоимости, управлением складов, контролем качества звонков, выгрузкой и продвижением объявлений на автомобильных интернет-площадках.
Футбол
Совет директоров «Барселоны» сегодня может уволить Вальверде
Сегодня вечером, 13 января, совет директоров «Барселоны» во главе с президентом Жозепом Бартомеу проведет собрание, на котором обсудит будущее главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Технологии
ESET предупредил о мошеннической рассылке в WhatsApp от имени Adidas
Антивирусная компания ESET обнаружила в WhatsApp мошенническую схему с использованием бренда Adidas.