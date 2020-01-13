Политика
Экономика сегодняПутин и Моди обсудили ситуацию в Ливии в ходе телефонных переговоров
Во время беседы стороны обсудили ряд актуальных международных тем, в том числе ситуацию в Ливии и Персидском заливе.
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Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Экономика
Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ
Жителей России, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Общество
Глава Миасса похвастался школьным туалетом без перегородок
Мэр Миасса Григорий Тонких в своем инстаграм похвастался школьным туалетом, который был отремонтирован в поселке Северные печи.
Политика
Эрдоган заявил, что примет участие в саммите по Ливии в Берлине
По данным информационного агентства, президент Турции примет участие в саммите по Ливии в Берлине вместе с главой России Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Общество
The Times: принц Гарри и Меган Маркл отдохнули в доме русского миллиардера
«Владельцем особняка является российский бизнесмен», — пишет издание.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
Авто
Модельный ряд автомобилей Opel в России станет шире
Вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA, управляющий директор бренда Opel в России Алексей Володин заявил, что в 2020 году марка планирует увеличить модельный ряд на российском рынке.
Политика
Путин поручил сделать перелеты для Калининградской области доступнее
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля принять дополнительные меры господдержки, направленные на обеспечение доступности внутренних авиаперелетов для жителей Калининградской области.
Шоу-бизнес
Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками
Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Общество
Медведев отменил часть устаревших правительственных актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Происшествия
На Алтае мужчина застрелил двух барнаульцев и сжег их тела в машине
Житель села Бобровка Первомайского района подозревается в жестоком убийстве двух барнаульцев.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России
По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с такими нарушениями.
Происшествия
В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
Футбол
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:6
Забив свой 175-й гол в АПЛ, Агуэро сравнялся по данному показателю с экс-футболистом лондонского «Арсенала» Тьерри Анри.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
Общество
Фонд кино подал иск на 45 млн руб. против создателей фильма «Эбигейл»
Фонд кино подал в Арбитражный суд Москвы иск на 45 млн руб. против кинокомпании KD Studios, снявшей фильм «Эбигейл».
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Авто
Обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на фото
Российский Skoda Rapid уже был представлен и скоро появится в продаже в России.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами.
Происшествия
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина
В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Происшествия
Обезглавленного россиянина уведомили о возбуждении уголовного дела
Омские следователи возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков против 25-летнего местного жителя Дмитрия Федорова.
Общество
Первый российский авианосец хотят построить по чертежам «Ульяновска»
Чертежи недостроенного в СССР авианосца «Ульяновск» будут использованы при создании первого в РФ атомного авианесущего крейсера.