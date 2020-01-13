Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин и Моди обсудили ситуацию в Ливии в ходе телефонных переговоров

Во время беседы стороны обсудили ряд актуальных международных тем, в том числе ситуацию в Ливии и Персидском заливе.
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Путин и Моди обсудили ситуацию в Ливии

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Индийский политический и государственный деятель, премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года, лидер Бхаратия джаната парти. В 2001-2014 годах - главный министр штата Гуджарат.
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