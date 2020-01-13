Во время беседы стороны обсудили ряд актуальных международных тем, в том числе ситуацию в Ливии и Персидском заливе.

Путин и Моди обсудили ситуацию в Ливии в ходе телефонных переговоров

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