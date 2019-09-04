Политика
РИА НовостиПутин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи. Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.
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Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Наука
Учёные назвали напиток, повышаюший риск развития рака
Другая работа учёных, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только150 граммов сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%.
Клопс 02:37
Политика
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Политика
Иран сомневается в возможности соглашения с Европой по ядерной сделке
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран и Европа вряд ли достигнут соглашения по ядерной сделке.
Коммерсантъ 04:50
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM вчера в 02:32
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Политика
Посольство РФ: Иран отпустил семь человек с британского танкера
Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными более месяца назад, могут покинуть Иран, среди них есть россиянин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 03:58
Футбол
Манджукич и Джан не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
Стала известна заявка «Ювентуса» на групповой этап Лиги чемпионов. В список не попали полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич.
Спорт-Экспресс вчера в 15:38
Технологии
Amazon начал тестировать систему оплаты товаров с помощью жестов
Amazon, владеющая сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, тестирует систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, сообщает New York Post.
Ведомости 06:56
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске
В городе Анграск (Иркутская область) в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок газа, есть пострадавшие.
Российская газета 06:33
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина ждет второго ребенка
Судя по фотографиям, оказавшимся в распоряжении журналистов, Хоркина довольно скоро станет мамой во второй раз.
Вокруг ТВ 06:38
Происшествия
Полиция задержала похитителя телефонов Бондарчука и Миронова
В Москве задержан подозреваемый в краже телефонов актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице.
Росбалт вчера в 23:40
Армия и оружие
Американский конвертоплан потренируется в небе Эстонии
География полетов конвертоплана охватит всю территорию Эстонии.
Военное.РФ 06:49
Происшествия
В Instagram появилась страничка от лица «дятловцев»
Как сообщается на официальном сайте проекта, на перевал Дятлова - склон северо-уральской горы Холатчахль - авторы отправились вслед за сотрудниками прокуратуры, которые проводят следственные эксперименты, чтобы установить точную причину гибели туристов.
Российская газета 05:55
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Армия и оружие
Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд
Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд, заявил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:04
Армия и оружие
«Тайфун» превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием
О новой разработке сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович.
Российская газета 06:12
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 02 сентября в 14:04
Космос
«Главкосмос» запустит кластер зарубежных спутников в 2020 году
Компания "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) подписала контракт с немецкой фирмой Exolaunch на запуск малых космических аппаратов из Северной Америки, Европы и Азии на ракете-носителе "Союз-2" в 2020 году.
РИА Новости 06:24
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Общество
Жители России стали реже подавать милостыню
Жители России стали реже подавать милостыню.
REGNUM 04:25
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, так как тема является "чувствительной".
Газета.Ru 06:27
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Политика
Лишить Путина денег: в США нашли способ остановить «Северный поток-2»
"Северный поток-2" предназначен для поставок природного газа из РФ в Европу по дну Балтийского моря.
Утро.ru 02:39