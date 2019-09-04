Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»

Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи. Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.
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Партнерство, глобальные проблемы, торговля: Путин и Моди провели переговоры

РИА Новости06:42

Премьер-министр Индии поблагодарил Путина на русском языке в социальной сети Twitter

PrimaMedia.ru03:46

Путин посетит завод «Звезда» в Большом Камне

Владивосток-Новостивчера в 19:40

Моди в Twitter на русском языке поблагодарил Путина за визит на комплекс «Звезда»

ТАСС03:35

Владимир Путин и Нарендра Моди отправились в Большой Камень на катере

АиФ Владивосток00:26

Лидеры России и Индии проведут сегодня переговоры во Владивостоке

Эхо Москвывчера в 23:47

Премьер-министр Индии вновь отличился во время пребывания в Приморье

Primpress.ru03:48
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Происшествия

Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии

Коммерсантъ вчера в 14:44
Наука

Учёные назвали напиток, повышаюший риск развития рака

Другая работа учёных, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только150 граммов сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%.
Клопс 02:37
Политика

В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Политика

Иран сомневается в возможности соглашения с Европой по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран и Европа вряд ли достигнут соглашения по ядерной сделке.
Коммерсантъ 04:50
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье

Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Финансы

От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM вчера в 02:32
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru вчера в 07:59
Политика

Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Политика

Посольство РФ: Иран отпустил семь человек с британского танкера

Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными более месяца назад, могут покинуть Иран, среди них есть россиянин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 03:58
Футбол

Манджукич и Джан не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Стала известна заявка «Ювентуса» на групповой этап Лиги чемпионов. В список не попали полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич.
Спорт-Экспресс вчера в 15:38
Технологии

Amazon начал тестировать систему оплаты товаров с помощью жестов

Amazon, владеющая сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, тестирует систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, сообщает New York Post.
Ведомости 06:56
Политика

Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске

В городе Анграск (Иркутская область) в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок газа, есть пострадавшие.
Российская газета 06:33
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина ждет второго ребенка

Судя по фотографиям, оказавшимся в распоряжении журналистов, Хоркина довольно скоро станет мамой во второй раз.
Вокруг ТВ 06:38
Происшествия

Полиция задержала похитителя телефонов Бондарчука и Миронова

В Москве задержан подозреваемый в краже телефонов актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице.
Росбалт вчера в 23:40
Армия и оружие

Американский конвертоплан потренируется в небе Эстонии

География полетов конвертоплана охватит всю территорию Эстонии.
Военное.РФ 06:49
Происшествия

В Instagram появилась страничка от лица «дятловцев»

Как сообщается на официальном сайте проекта, на перевал Дятлова - склон северо-уральской горы Холатчахль - авторы отправились вслед за сотрудниками прокуратуры, которые проводят следственные эксперименты, чтобы установить точную причину гибели туристов.
Российская газета 05:55
Политика

Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Политика

Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Армия и оружие

Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд

Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд, заявил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:04
Армия и оружие

«Тайфун» превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием

О новой разработке сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович.
Российская газета 06:12
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 02 сентября в 14:04
Космос

«Главкосмос» запустит кластер зарубежных спутников в 2020 году

Компания "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) подписала контракт с немецкой фирмой Exolaunch на запуск малых космических аппаратов из Северной Америки, Европы и Азии на ракете-носителе "Союз-2" в 2020 году.
РИА Новости 06:24
Общество

Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг

Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Общество

Жители России стали реже подавать милостыню

Жители России стали реже подавать милостыню.
REGNUM 04:25
Политика

В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, так как тема является "чувствительной".
Газета.Ru 06:27
Происшествия

На шахте в Донецке прогремел взрыв

Известия 05:32
Политика

Лишить Путина денег: в США нашли способ остановить «Северный поток-2»

"Северный поток-2" предназначен для поставок природного газа из РФ в Европу по дну Балтийского моря.
Утро.ru 02:39
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