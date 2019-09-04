Политика

Вести.RuВести.RuПутин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень. Российский и индийский лидеры прибыли на "Звезду" на катере "Ураган".
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с чего всё началось
Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в Twitter
 сообщение на русском языке, в котором выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за совместный визит на судостроительный комплекс "Звезда".
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