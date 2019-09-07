Политика
RT на русскомПутин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве. Об этом информирует РИА Новости.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
Политика
Путин помиловал 11 осужденных украинцев
Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский уполномоченный Нина Карпачева сообщила, что в рамках подготовки обмена заключенными между Россией и Украиной президент РФ Владимир Путин помиловал часть осужденных украинцев.
Московский Комсомолец 05:55
Политика
В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.
Lenta.ru вчера в 11:26
Политика
Прибывший на Украину террорист Сенцов заявил о продолжении войны с Россией
Даже после освобождения последнего украинского заключенного война с Россией не закончится, но победа все равно будет за Украиной.
ИА Новороссия 08:11
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Политика
Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Политика
Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии
Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.
РЕН ТВ 07:17
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Экономика
Путин поддержал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке молодым семьям
РЕН ТВ 05 сентября в 03:39
Здоровье
Диетологи раскрыли самые современные методы похудения
Одна куриная грудка не спасет, говорят диетологи. Они приоткрыли завесу самого современного метода похудения.
MedikForum.ru вчера в 19:48
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Политика
Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией
Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией.
РБК 07:58
Авто
В Сети появилась информация об уникальном ЗАЗ-970 «Точило»
Ярким примером стал уникальный ЗАЗ-970 «Точило», информация о котором появилась в Сети.
OAnews 04:10
Финансы
Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ
Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Футбол
В ТВ-программе все игры 9-го тура — по датам и времени. РПЛ до сих пор не опубликовала расписание осени
Ранее представители лиги сообщали, что расписание игр турнира РПЛ после международной паузы до зимнего перерыва появится 5 сентября — однако ни позавчера, ни вчераэтого не произошло.
Спорт-Экспресс 06:30
Футбол
Кокорина и Мамаева освобождают по УДО
С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру вчера в 05:30
Армия и оружие
Индия предложила Южной Корее совместно производить оружие
Во время своего визита в Южную Корею министр обороны Раджнатх Сингх предложил корейским промышленникам производить детали и компоненты вооружений в Индии.
REGNUM 08:04
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Автоспорт
Феттель занял первое место в третьей практике Гран-при Италии
Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.
Советский спорт 07:45
Общество
Роструд назвал сферы, где больше вакансий с высокими зарплатами
Самое большое число вакантных рабочих мест с зарплатой от 80 тысяч рублей предлагается сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.
Телеканал 360° вчера в 01:31
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Происшествия
Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки
В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.
Интерфакс 05:04
Общество
На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.
Российская газета 05 сентября в 21:33
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Авто
Производством АКБ для гибридных авто VW Group займется Skoda
Аккумуляторный блоки, которые выпустит чешская компания, будут установлены в гибридах VW Group, в частности авто разработанные на платформе MQB - новинки Superb iV, VW Passat GTE, Seat Tarraco PHEV и другие.
ГЛАС.RU 05:55
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47