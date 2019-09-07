Политика

RT на русскомRT на русскомПутин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ

Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве. Об этом информирует РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Путин предложил назвать космический ракетный комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

ТАСС07:41

Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ

RT на русском08:19

Путин предложил увековечить имя Назарбаева на Байконуре

URA.Ru08:08

Путин захотел назвать ракетный комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

РЕН ТВ07:56

В.Путин, С.Собянин и Н.Назарбаев осмотрели ход реставрации павильона Казахстана на ВДНХ

Агентство Москва07:03

Путин предложил Назарбаеву назвать в честь него ракетный комплекс

Московский Комсомолец07:51

На ВДНХ Путина, Медведева и Назарбаева угостили яблоками

Вести.Ru07:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
Политика

Путин помиловал 11 осужденных украинцев

Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский уполномоченный Нина Карпачева сообщила, что в рамках подготовки обмена заключенными между Россией и Украиной президент РФ Владимир Путин помиловал часть осужденных украинцев.
Московский Комсомолец 05:55
Политика

В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам

«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Политика

Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами

Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.
Lenta.ru вчера в 11:26
Политика

Прибывший на Украину террорист Сенцов заявил о продолжении войны с Россией

Даже после освобождения последнего украинского заключенного война с Россией не закончится, но победа все равно будет за Украиной.
ИА Новороссия 08:11
Происшествия

Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Политика

Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных

Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Политика

Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии

Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.
РЕН ТВ 07:17
Политика

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Экономика

Путин поддержал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке молодым семьям

РЕН ТВ 05 сентября в 03:39
Здоровье

Диетологи раскрыли самые современные методы похудения

Одна куриная грудка не спасет, говорят диетологи. Они приоткрыли завесу самого современного метода похудения.
MedikForum.ru вчера в 19:48
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона

Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Политика

Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией

Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией.
РБК 07:58
Авто

В Сети появилась информация об уникальном ЗАЗ-970 «Точило»

Ярким примером стал уникальный ЗАЗ-970 «Точило», информация о котором появилась в Сети.
OAnews 04:10
Финансы

Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ

Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Футбол

В ТВ-программе все игры 9-го тура — по датам и времени. РПЛ до сих пор не опубликовала расписание осени

Ранее представители лиги сообщали, что расписание игр турнира РПЛ после международной паузы до зимнего перерыва появится 5 сентября — однако ни позавчера, ни вчераэтого не произошло.
Спорт-Экспресс 06:30
Футбол

Кокорина и Мамаева освобождают по УДО

С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру вчера в 05:30
Происшествия

Родители подрались в очереди в детской поликлинике Набережных Челнов

REGNUM 01:47
Армия и оружие

Индия предложила Южной Корее совместно производить оружие

Во время своего визита в Южную Корею министр обороны Раджнатх Сингх предложил корейским промышленникам производить детали и компоненты вооружений в Индии.
REGNUM 08:04
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Политика

Россия и Украина провели обмен. Главное

РБК 07:43
Автоспорт

Феттель занял первое место в третьей практике Гран-при Италии

Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.
Советский спорт 07:45
Общество

Роструд назвал сферы, где больше вакансий с высокими зарплатами

Самое большое число вакантных рабочих мест с зарплатой от 80 тысяч рублей предлагается сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.
Телеканал 360° вчера в 01:31
Политика

«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Здоровье

Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Происшествия

Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.
Интерфакс 05:04
Общество

На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.
Российская газета 05 сентября в 21:33
Здоровье

Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди

Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Авто

Производством АКБ для гибридных авто VW Group займется Skoda

Аккумуляторный блоки, которые выпустит чешская компания, будут установлены в гибридах VW Group, в частности авто разработанные на платформе MQB - новинки Superb iV, VW Passat GTE, Seat Tarraco PHEV и другие.
ГЛАС.RU 05:55
Политика

Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом

На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное