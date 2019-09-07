Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве. Об этом информирует РИА Новости.

Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ

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