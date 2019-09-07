Политика
Вести.RuПутин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса
Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Путин и Назарбаев вместе осматривали павильон "Казахстан" на ВДНХ в Москве после реконструкции.
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Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Шоу-бизнес
Лолита назвала причину расставания с мужем
РИА Новости 03:18
Политика
Самолет с освобожденными на Украине лицами прилетел в Москву
Самолет с освобожденными на Украине лицами в рамках обмена между Москвой и Киевом прибыл в российскую столицу.
ФАН 06:40
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Музыка
Фестиваль в Юсуповском соберет музыкантов из разных стран
В субботу, 7 сентября, в Юсуповском саду пройдет фестиваль «Части света», который объединит музыкантов из разных стран.
Мойка78 02:39
Армия и оружие
Украинских моряков наградили и отправили на медосмотр
Украинских моряков, освобожденных в субботу, 7 сентября, в рамках обмена с российской стороной, наградили орденами.
Вести.Ru 09:50
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:58
Здоровье
Диетологи раскрыли самые современные методы похудения
Одна куриная грудка не спасет, говорят диетологи. Они приоткрыли завесу самого современного метода похудения.
MedikForum.ru вчера в 19:48
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и вышел на второе место на Востоке
«Салават Юлаев» переиграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе уфимцев дубль на счету Никиты Сошникова.
Sportbox.RU 09:01
Футбол
«Рубин» проиграл пятой команде Белоруссии в товарищеском матче
Пока в клубном футболе наступило затишье в связи с матчами сборных команд, «Рубин» провел товарищескую встречу с белорусским клубом «Ислоч».
Sport24.ru 08:15
Политика
Пенсионный возраст в России могут поднять до 70 лет
9111.ru вчера в 04:39
Авто
Renault Arkana впервые попал в список российских бестселлеров
Новый купе-кроссовер Renault Arkana, продажи которого начались в июле 2019 года, в августе нашел 1975 покупателей.
Автоновости дня вчера в 05:37
Общество
Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств
Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.
Алтапресс 05:33
Гаджеты
IFA 2019: Samsung и очень много умной техники
Южнокорейский технологический гигант, судя по всему, решил возглавить всю индустрию потребительской электроники, повсеместно внедряя поддержку сетей пятого поколения и делая жилище еще умнее.
Ferra 09:06
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Хоккей
Панин — о Чесалине: нельзя превращать мужской спорт в полубалетные танцы
Капитана «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал эпизод с фолом на нападающем «Сибири» Евгении Чесалине.
Чемпионат 09:47
Киберспорт
«Лаборатория Касперского» выпустила решение для борьбы с читерами в киберспорте
«Лаборатория Касперского» представила решение Anti-Cheat, которое поможет организаторам киберспортивных турниров и производителям онлайн-игр бороться с читерством.
Чемпионат 08:26
Политика
Вышинский вернется в Киев на судебное заседание
Журналист вернулся на родину в рамках одновременного обмена пленными между Москвой и Киевом 7 сентября.
Телеканал 360° 07:54
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Космос
Ученые: Солнце заморозит жизнь на Земле
Солнце заморозит жизнь на Земле через 5 миллиардов лет. Так считает международная команда ученых.
OAnews 08:56
Футбол
ФИФА оценила сейвы защитника «Ростова» в матче с «Локомотивом»
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на сейвы защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
RT на русском 09:38
Теннис
Рафаэль Надаль: Этим летом Медведев показывал лучший теннис в Туре
Именно Медведев в последнее время показывал лучший теннис в Туре, так что это самый тяжёлый оппонент для финала.
GoTennis.ru 05:59
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Общество
В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц
В Омске ищут агронома-технолога на зарплату в 100 тысяч рублей. Столько же предлагают в Тобольске оператору на бетоноукладчик.
Российская газета 04:47
Армия и оружие
Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»
Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
Газета.Ru вчера в 08:00
Футбол
Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро
"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru вчера в 14:10