Политика
Lenta.ruПутин и Нетаньяху обсудили Сирию
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили урегулирование ситуации в Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
Шоу-бизнес
Константин Богомолов похудел к свадьбе с Собчак на 18 килограмм
Территория новостей вчера в 08:01
Политика
Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».
Коммерсантъ 15:36
Единоборства
Путин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье
Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы.
Lenta.ru 11:03
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК 22:20
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Армия и оружие
Лавров рассказал об окончании войны в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».
Lenta.ru 20:37
Политика
Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru 22:13
Экономика
Топилин: повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян
«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — цитирует министра ТАСС.
RT на русском 21:50
Игры
Вышел трейлер открытого бета-теста Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 10 сентября в 01:53
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Здоровье
Врачи отказываются отрезать «руки-базуки»
Южный Федеральный 20:41
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Культура
Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ
Видеоблогер Юрий Дудь в третий раз получил ежегодную премию журнала GQ «Человек года» в номинации «Лицо с экрана».
REGNUM вчера в 00:52
Армия и оружие
Тихая смерть: в США оценили возможности винтовки «Винторез»
Российская газета вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Анна Калашникова прокомментировала отцовство Прохора Шаляпина
Пока Шаляпин пытается оспорить результаты экспертизы, его бывшая девушка Анна Калашникова прокомментировала всю эту драматичную историю.
Bimru.ru 03:40
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
Исследователи, изучавшие выделение слюны у детей и распространение бактерий при передаче денежных купюр, вошли в число обладателей Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
ТАСС 21:18
Общество
Нечисть идет в разгул: чего категорически нельзя делать в пятницу 13
Считается, что в пятницу 13-го числа всякая нечисть идет в разгул, обретая силу.
Московский Комсомолец 03:23
Происшествия
На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело
Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ 11:14
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Космос
В центре Млечного Пути нашли огромные «песочные часы»
Образование в форме песочных часов, испускающее радиолучи, достигает нескольких сотен световых лет в высоту, сообщает Nature.
МИР 24 04:52
Финансы
К концу года пенсии вырастут до 15 500 рублей
Страховая пенсия по старости в России к концу года вырастет до 14,6 тыс. рублей, неработающие пенсионеры будут получать 15,5 тысячи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда РФ.
РИА ОмскИнформ 03:16
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
Известия вчера в 05:29
Политика
Минюст США назовет имя связанного с терактом 11 сентября чиновника из Саудовской Аравии
Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Газета.Ru 22:47
Шоу-бизнес
Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом
Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.
Bimru.ru 04:11
Авто
Дилеры предложили ввести сертификацию автосервисов в России
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести систему сертификации автосервисов в зависимости от степени их техоснащенности и квалифицированности персонала.
Коммерсантъ 22:56
Футбол
Даеи: Роналду побьёт мой рекорд по количеству голов за сборную
Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.
Чемпионат 14:09
Политика
США хотят вытеснить РФ из военно-технического сотрудничества с Центральной Азией
Соединенные Штаты стремятся вытеснить Россию из военно-технического сотрудничества с республиками Центральной Азии.
BFM.ru 21:15