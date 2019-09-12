Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский лидер встретился в Сочи с премьер-министром Израиля 12 сентября.

Путин и Нетаньяху обсудили урегулирование конфликта в Сирии

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