Политика
Политическая ЭкспертизаПутин и Нетаньяху обсудили урегулирование конфликта в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский лидер встретился в Сочи с премьер-министром Израиля 12 сентября.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
ТАСС вчера в 07:55
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36-летняя Ким Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 2020 году
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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика
Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
ТАСС вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметили оловянную свадьбу
Яна Рудковская и Евгений Плющенко прожили в браке 10 лет, с чем их поздравили друзья и коллеги.О семейном празднике лично напомнила на своей странице в социальной сети Instagram телеведущая.
Актуальные Новости вчера в 09:43
Хоккей
Видео обрушения «Арены Омск» появилось в Сети
Ролик обрушения крыши появился на YouTube-канале Om1.ru. Стадион был построен в 2004 году.
News.ru вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом
Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.
Bimru.ru вчера в 04:11
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Армия и оружие
Тихая смерть: в США оценили возможности винтовки «Винторез»
Российская газета 11 сентября в 08:50
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru вчера в 01:42
Космос
Второй межзвездный объект приближается к Солнечной системе
Первым межзвездным гостем в Солнечной системе стал таинственный сигарообразный Оумуамуа, который пролетал через нашу систему в 2017.
Хайтек+ вчера в 07:12
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Фантастический приключенческий боевик «Джон Картер» (2012) признан самым провальным фильмом в истории Голливуда.
Известия вчера в 12:58
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Авто
Дилеры предложили ввести сертификацию автосервисов в России
Ассоциация автодилеров РоАД предложила ввести в России многоуровневую систему сертификации автосервисов, исходя из их технической оснащенности и квалификации сотрудников.
Автоновости дня вчера в 22:17
Футбол
Караваев: «Был тоннель и обещанный коронный пендаль от Дзюбы»
Sport24.ru 11 сентября в 08:08
Происшествия
В Уфе 15 человек отравились шаурмой
В Уфе 15 человек отравились шаурмой, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 11 сентября в 23:57
Фигурное катание
Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU вчера в 17:47
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Культура
«Мисс Украина – 2019» стала жительница Харькова
В этом году обладательницей короны стала жительница Харькова Маргарита Паша, сообщают «Вести».
МИР 24 вчера в 17:39
Политика
Кандидаты-демократы выступили за вывод войск США из Афганистана
РИА Новости вчера в 22:26
Происшествия
Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео
Lenta.ru вчера в 09:42
Общество
Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт
Российский певец Дима Билан после скандального выступления в пьяном виде на Дне города в Самаре даст в этого городе новый концерт 29 сентября.
Известия вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета вчера в 07:50
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском вчера в 10:38
Политика
Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru вчера в 15:58
Космос
OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура
Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС вчера в 19:40