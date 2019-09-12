Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПутин и Нетаньяху обсудили урегулирование конфликта в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский лидер встретился в Сочи с премьер-министром Израиля 12 сентября.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
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