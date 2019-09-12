Политика
Народные новостиПутин и Нетаньяху обсудили вопрос сирийского урегулирования
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили вопрос сирийского урегулирования. Стороны условились продолжать хорошо развивающийся диалог по военной линии.
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Политика
Пушков оценил слова Зеленского об угрозе Европе «Северного потока — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы.
RT на русском 00:53
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 20:56
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
ТАСС вчера в 21:18
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
Известия 00:56
Футбол
«Зенит» примет «Арсенал» в девятом туре премьер-лиги
Советский спорт 01:16
Происшествия
Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье
Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Кино
Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
iReactor 01:05
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Экономика
«Ромир» сообщил о росте повседневных расходов россиян в августе на 11%
Согласно исследованию холдинга «Ромир», на которое ссылается «РИА Новости», повседневные траты россиян в августе выросли на 11% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Происшествия
Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
РИА Новости вчера в 07:53
Культура
Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку Поленова
Российская газета вчера в 09:41
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 11 сентября в 00:10
Энергетика
«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
RT на русском вчера в 03:49
Футбол
Зенитовский комплекс: питерский клуб примет трудного соперника из Тулы
Капитан сборной России с большой теплотой относится к тульскому клубу.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости вчера в 13:05
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Политика
Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском вчера в 08:32
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Общество
ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Авто
В России вдвое снизили пошлины на легковые автомобили
Деловое.ТВ вчера в 08:05
Политика
В посольстве США на Украине оценили общение Зеленского и Путина
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прокомментировал общение украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.
RT на русском 01:30
Общество
Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета
"В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 04:55
Экономика
Леонид Богуславский продал долю в Ozon
В АФК «Система» и BVCP от комментариев отказались. Перед выходом Богуславский владел около 8% Ozon, отмечает собеседник «Коммерсанта».
Ведомости вчера в 20:55
Единоборства
Путин лично поздравил Хабиба с победой над Порье
Президент России Владимир Путин лично поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Bethub.org вчера в 13:52
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Происшествия
Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри
В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.
Газета.Ru 00:23
Космос
Ученые объяснили «зловещее молчание» инопланетян
Петербургский дневник 09 сентября в 19:10
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Политика
Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей
Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59