Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Еревана.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Пашинян позвонил Путину из-за ситуации в Карабахе

Lenta.ru11:16
Sputnik Армения

Война в Карабахе нужна не только Азербайджану: кто, как и зачем взорвал ситуацию

Sputnik Армения12:09
РБК

Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе

РБК10:54
RT на русском

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

RT на русском11:00
Коммерсантъ

Пашинян обсудил с Путиным обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Коммерсантъ11:00
ТАСС

Пашинян в разговоре с Путиным заявил о недопустимости вовлечения в конфликт третьих сил

ТАСС12:05
РИА Новости

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

РИА Новости10:49

Азербайджан заявил о гибели пяти человек из-за обстрела Арменией

«Выражаем глубокое сожаление по поводу того, что Гурбанов Эльбрус Иса оглу, житель села Гашалты Нафталанского района, и четыре члена его семьи были убиты в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами мирного населения Азербайджана», — уточняется в сообщении.
РБК11:56

ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Целый ряд СМИ не оставили незамеченным опубликованный в Youtube ролик, где видна попытка американского истребителя F-15 Eagle повторить трюк его российского коллеги - Су-30СМ. Тогда, в конце 2017 года в небе над Сирией российский пилот «заглянул» в грузовой отсек тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.
Вечерний курьер05:35
94