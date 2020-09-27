Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Еревана.В источнике
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