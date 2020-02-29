Политика
Газета.RuПутин и Роухани обсудили ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры стран обсудили ситуацию в Сирии.
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В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу
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Согласованная акция памяти Бориса Немцова прошла в Петербурге.
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"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - цитирует слова Лаврова ТАСС.
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Этапы «Формулы-1» в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме не будут отменены
"Формула-1" не станет отменять этапы Гран-при в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
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Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
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Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.
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Китайский луноход «Чанъэ-4» впервые измерил толщину поверхностной пыли на обратной стороне спутника Земли Луны с помощью радара.
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Почетный консул РФ на Огненной земле Юрий Андрущак сообщил, что чилийские и аргентинские военные помогают спасти русского моряка, у которого случился инсульт на рыбацком судне на юге от Мальвинских (Фолклендских) островов.
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Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.
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Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.
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В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.
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Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.