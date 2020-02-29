Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры стран обсудили ситуацию в Сирии.

Путин и Роухани обсудили ситуацию в Сирии

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