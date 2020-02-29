Политика

Газета.RuГазета.RuПутин и Роухани обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры стран обсудили ситуацию в Сирии.
Читать в источнике
Комментировать289

Подробнее о событии

Путин поможет Ирану в борьбе с коронавирусом

URA.Ruвчера в 19:09

Путин обсудил с Роухани ситуацию вокруг СВПД

РИА Новостивчера в 11:47

Путин обсудил коронавирус с президентом Ирана

Lenta.ruвчера в 11:50

Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с COVID-19

RT на русскомвчера в 11:45

Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

Известиявчера в 11:37

Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 12:28

Путин заявил президенту Ирана о готовности помочь в борьбе с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 12:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:00, Ашберн
Происшествия

Производитель сухого льда объяснил смерть людей в московской бане

Газета.Ru вчера в 15:24
Единоборства

Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелаб на UFC Fight Night 169

Бой завершился на 38-й секунде после того, как Анкалаев нокаутировал соперника.
Sport24.ru вчера в 21:39
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Газета.Ru вчера в 16:12
Футбол

«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 14:46
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу

Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:51
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
ТАСС вчера в 15:12
Общество

В Петербурге прошел марш памяти Бориса Немцова

Согласованная акция памяти Бориса Немцова прошла в Петербурге.
Петербургский дневник вчера в 06:14
Общество

В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 18:24
Шоу-бизнес

Мать Натальи Водяновой рассказала о предстоящей свадьбе дочери

Как сообщалось несколько ранее, знаменитая российская супермодель Наталья Водянова в скором времени собирается официально выйти замуж за французского бизнесмена по имени Антуан Арно.
Bimru.ru вчера в 06:49
Общество

Путин почтит память погибших в 2000 году в Чечне псковских десантников

REGNUM вчера в 09:13
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru 28 февраля в 23:28
Политика

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе

"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - цитирует слова Лаврова ТАСС.
Газета.Ru 28 февраля в 06:27
Музыка

Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

РИА Новости вчера в 18:35
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 28 февраля в 09:06
Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме не будут отменены

"Формула-1" не станет отменять этапы Гран-при в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru вчера в 03:18
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК 28 февраля в 03:59
Игры

InnerSpace стала временно бесплатной в Epic Games Store

3DNews 27 февраля в 13:53
Авто

Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4

Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.
Новые автомобили 27 февраля в 22:14
Космос

Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны

Китайский луноход «Чанъэ-4» впервые измерил толщину поверхностной пыли на обратной стороне спутника Земли Луны с помощью радара.
REGNUM вчера в 15:34
Происшествия

Чилийские военные спасают русского моряка, у которого случился инсульт

Почетный консул РФ на Огненной земле Юрий Андрущак сообщил, что чилийские и аргентинские военные помогают спасти русского моряка, у которого случился инсульт на рыбацком судне на юге от Мальвинских (Фолклендских) островов.
Вести.Ru вчера в 20:49
Здоровье

Диетологи рассказали, какие продукты лучше всего употреблять в пост

Диетологи поделились информацией о том, какие продукты лучше всего употреблять в Великий пост, сообщает ТАСС.
Невские Новости вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II

Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.
RuNews24.ru 27 февраля в 06:59
Транспорт

Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах

Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
РИА Новости вчера в 20:03
Футбол

«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»

В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" сыграла вничью с "Гранадой".
Газета.Ru вчера в 17:48
Происшествия

В Анкаре неизвестные напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.
Газета.Ru вчера в 17:34
Экономика

Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.
Известия 28 февраля в 07:41
Шоу-бизнес

Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз

В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.
Gazeta.SPb 28 февраля в 17:50
Технологии

Банковский троян Cerberus победил двухэтапную аутентификацию Google

Одноразовые коды приложения Google Authenticator под Android способна перехватывать новая версия банковского трояна Cerberus, 28 февраля сообщила голландская компания ThreatFabric в своем отчете.
Красная весна 28 февраля в 12:44
Гаджеты

Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
Astera вчера в 14:02
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное