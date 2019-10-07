Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой". Песков напомнил, что сам день рождения Путин "планирует провести на природе, в кругу родных и близких". В понедельник Путину исполнилось 67 лет.
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Путин прогулялся по сибирской тайге накануне дня рождения

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Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве стал чище

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Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

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