Политика
ИнтерфаксПутин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой". Песков напомнил, что сам день рождения Путин "планирует провести на природе, в кругу родных и близких". В понедельник Путину исполнилось 67 лет.
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Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели
Двигатели для «Патриот» начали выпускать на ЗМЗ в Нижегородской области.
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Кино
«Джокер» побил несколько рекордов по сборам
Несмотря на негативную шумиху в прессе и «взрослый» прокатный рейтинг R, «Джокер» Тодда Филлипса стартовал в прокате на порядок лучше, чем предполагали аналитики: по итогу первого уикенда картина с бюджетом в $60 миллионов не только окупилась, но и установила несколько рекордов.
Происшествия
Двое сотрудников рудника «Мир» арестованы по делу об аварии 2017 года
Суд арестовал двоих сотрудников рудника «Мир» в Якутии по делу об аварии в августе 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Происшествия
Иркутские подростки получили ожоги в полицейской машине
В Иркутской области широкий общественный резонанс получило ЧП с двумя подростками, обгоревшими в момент нахождения в полицейской машине.
Политика
Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский назначен на должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня", сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Валерий Комиссаров: «У Бузовой есть три великих качества звезды»
Происшествия
В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей
Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Общество
Белых оценил срок выплаты штрафа государству в тысячу лет
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых заявил, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится 1000 лет, сообщает РБК.
Политика
Лавров проводит встречу с главой МИД Ирака
Лавров в понедельник прибыл в Багдад с рабочим визитом. Там он планирует встретиться с руководством страны.
Происшествия
В Подмосковье младенец насмерть захлебнулся молоком
7 октября в Подмосковной Балашихе двухмесячный младенец насмерть захлебнулся молоком. Это произошло в момент, когда мать кормила его грудью.
Политика
Украинская прокуратура открыла дело о похищении Саакашвили
«В главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвилли и его незаконного перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018», — сообщают в ведомстве.
Политика
Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».
Общество
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток
Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Здоровье
Выявлена смертельная опасность лака для ногтей
Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
Происшествия
Подросток изнасиловал 6-летнюю девочку в Ленобласти
Накануне, в воскресенье, 6 октября, в полицию поступило обращение гражданки, проживающей в городе Тихвине, о том, что в отношении ее внучки 6 лет было совершено сексуальное насилие.
Происшествия
Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке
Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на бой Кокляева и Емельяненко
Общество
Сестра Марка Цукерберга попробовала водку в Петербурге
Общество
Опрос выявил отношение россиян к прививкам
Опрос выявил отношение россиян к прививкам.
Политика