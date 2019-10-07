Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой". Песков напомнил, что сам день рождения Путин "планирует провести на природе, в кругу родных и близких". В понедельник Путину исполнилось 67 лет.
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Путин прогулялся по сибирской тайге накануне дня рождения

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Актриса Наталья Бочкарёва скрывается после скандала с наркотиками.
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Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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В МИД рассчитывают, что задержанную в Иране россиянку скоро отпустят

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Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК вчера в 23:46
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В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

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РИА Новости вчера в 22:32
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Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

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Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
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Государственный департамент США рассказал об объёмах ядерных арсеналов американской и российской сторон.
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Армия и оружие

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В Сети появилось видео полета баллистической ракеты Trident II мимо пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний.
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Армия и оружие

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Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
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Издание указывает, что испанский прокурор по борьбе с коррупцией обвиняет Фридмана в нарушении законов страны при попытке получить контроль над компанией Zed WorldWide в 2016 г. В принадлежащей Фридману компании LetterOne сообщили FT, что изучили обвинения в адрес бизнесмена и считают их необоснованными.
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Иван Белозерцев отметил, что несмотря на данное ранее поручение, так и не была собрана информация у населения о работе главных врачей больниц Пензенской области.
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Медведь загрыз женщину в Забайкалье

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Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

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