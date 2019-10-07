Политика
ИнтерфаксПутин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой". Песков напомнил, что сам день рождения Путин "планирует провести на природе, в кругу родных и близких". В понедельник Путину исполнилось 67 лет.
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Политика
Киевский таксист отказался везти Порошенко
Водитель такси в Киеве отказался везти экс-президента Украины Петра Порошенко после митинга против «формулы Штайнмайера» на майдане Незалежности (площади Независимости), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».
BFM.ru вчера в 17:30
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Происшествия
Судно Японии столкнулось с рыболовецкой шхуной КНДР
РЕН ТВ вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета вчера в 06:16
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC
Адесанья перед боем против Уиттакера владел титулом временного чемпиона UFC в среднем весе.
РБК вчера в 04:28
Футбол
Со счетом 2:1 «Краснодар» выиграл у «Спартака»
Блокнот Краснодар 00:25
Шоу-бизнес
Новым героем шоу «Холостяка» станет известный стоматолог
Блокнот.ру вчера в 19:59
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru 04 октября в 10:59
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40
Экономика
ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
Ассоциация «Финтех» (создана по инициативе Банка России и объединяет основных участников рынка) передала в ЦБ предложения отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой регулятор объявил в сентябре.
РБК 02:00
Политика
Трамп признался, что не хотел звонить Зеленскому
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что вовсе не хотел звонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в июле, но его об этом попросил глава американского министерства энергетики Рик Перри.
Комсомольская правда вчера в 00:09
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Футбол
Агент сообщил, что вместо Малкома в «Зенит» мог перейти Лаказетт
Через несколько дней после отказа «Зенит» купил Малкома за 50 миллионов с зарплатой 7-8 миллионов евро в год.
Матч ТВ 01:42
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
Футбол
Слуцкий назвал себя нетипичным русским
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
RT на русском 05 октября в 17:50
Общество
Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло
На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Газета.Ru 02:11
Общество
Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов
Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.
РБК 00:00
Здоровье
Детский сад в Южно-Сахалинске закрыли из-за энтеровирусной инфекции
Детский сад в Южно-Сахалинске закрыли на карантин из-за энтеровирусной инфекции.
Байкал24 02:02
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Политика
Путин назвал обвинения в сговоре с Трампом предлогом для давления
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает обвинения во вмешательстве России в выборы президента США предлогом для сдерживания РФ, а также давления на американского лидера, пишет ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 10:15
Футбол
«Лос-Анджелес» выиграл регулярный сезон МЛС с рекордом
В МЛС определился победитель регулярного чемпионата, которым стал «Лос-Анджелес».
Матч ТВ вчера в 23:16
Технологии
В «Билайне» подтвердили утечку базы данных абонентов
ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") ведет расследование того, как база данных нескольких миллионов абонентов проводного интернета попала в Сеть.
Российская газета вчера в 16:16
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика
Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председатель комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.
Газета.Ru 01:35
Экономика
Генсек ОПЕК совершит познавательный тур по России на поезде
Генеральный секретарь организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо решил совершить путешествие по России, проехав от Москвы до Владивостока на поезде.
ТАСС вчера в 20:05