Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой". Песков напомнил, что сам день рождения Путин "планирует провести на природе, в кругу родных и близких". В понедельник Путину исполнилось 67 лет.
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Владимир Путин
Надо стремиться, во всяком случае.
— Владимир ПутинРИА Новости вчера в 17:31

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Путин восхитился Енисеем в ходе отдыха в осенней тайге

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Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

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РИА Новостивчера в 17:55

Путин побывал в тайге вместе с Шойгу

Российская газетавчера в 18:20

Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

РБКвчера в 18:13

Путин собрал грибы в тайге и полюбовался Енисеем

ТАССвчера в 17:45

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Интерфакс01:51
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Политика

Киевский таксист отказался везти Порошенко

Водитель такси в Киеве отказался везти экс-президента Украины Петра Порошенко после митинга против «формулы Штайнмайера» на майдане Незалежности (площади Независимости), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».
BFM.ru вчера в 17:30
Происшествия

В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый

В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Армия и оружие

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Происшествия

Судно Японии столкнулось с рыболовецкой шхуной КНДР

РЕН ТВ вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Наука

Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Общество

В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета вчера в 06:16
Единоборства

Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC

Адесанья перед боем против Уиттакера владел титулом временного чемпиона UFC в среднем весе.
РБК вчера в 04:28
Футбол

Со счетом 2:1 «Краснодар» выиграл у «Спартака»

Блокнот Краснодар 00:25
Шоу-бизнес

Новым героем шоу «Холостяка» станет известный стоматолог

Блокнот.ру вчера в 19:59
Кино

Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США

ФАН вчера в 14:17
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru 04 октября в 10:59
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру вчера в 05:40
Экономика

ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

Ассоциация «Финтех» (создана по инициативе Банка России и объединяет основных участников рынка) передала в ЦБ предложения отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой регулятор объявил в сентябре.
РБК 02:00
Политика

Трамп признался, что не хотел звонить Зеленскому

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что вовсе не хотел звонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в июле, но его об этом попросил глава американского министерства энергетики Рик Перри.
Комсомольская правда вчера в 00:09
Экономика

Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Футбол

Агент сообщил, что вместо Малкома в «Зенит» мог перейти Лаказетт

Через несколько дней после отказа «Зенит» купил Малкома за 50 миллионов с зарплатой 7-8 миллионов евро в год.
Матч ТВ 01:42
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
Футбол

Слуцкий назвал себя нетипичным русским

Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
RT на русском 05 октября в 17:50
Общество

Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло

На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Газета.Ru 02:11
Общество

Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов

Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.
РБК 00:00
Здоровье

Детский сад в Южно-Сахалинске закрыли из-за энтеровирусной инфекции

Детский сад в Южно-Сахалинске закрыли на карантин из-за энтеровирусной инфекции.
Байкал24 02:02
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Политика

Путин назвал обвинения в сговоре с Трампом предлогом для давления

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает обвинения во вмешательстве России в выборы президента США предлогом для сдерживания РФ, а также давления на американского лидера, пишет ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 10:15
Футбол

«Лос-Анджелес» выиграл регулярный сезон МЛС с рекордом

В МЛС определился победитель регулярного чемпионата, которым стал «Лос-Анджелес».
Матч ТВ вчера в 23:16
Технологии

В «Билайне» подтвердили утечку базы данных абонентов

ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") ведет расследование того, как база данных нескольких миллионов абонентов проводного интернета попала в Сеть.
Российская газета вчера в 16:16
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика

Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председатель комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.
Газета.Ru 01:35
Экономика

Генсек ОПЕК совершит познавательный тур по России на поезде

Генеральный секретарь организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо решил совершить путешествие по России, проехав от Москвы до Владивостока на поезде.
ТАСС вчера в 20:05
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