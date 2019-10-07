Политика
РБКПоявилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
На других кадрах видно, как министр обороны выкапывает куст брусники, президент советует Шойгу посадить куст у себя на даче в Подмосковье. О том, что Путин перед своим днем рождения отправился в тайгу, рассказал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Происшествия
Сбербанк выявил сотрудника, виновного в утечке данных клиентов
Служба безопасности Сбербанка выявила сотрудника банка — 28-летнего руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений, имевшего доступ к базам данных и попывшегося похитить клиентскую информацию.
Югополис 05 октября в 13:24
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы
«Нет», — резко ответила она в ответ на просьбу подтвердить смерть актрисы.
Телеканал 360° вчера в 12:14
Футбол
Льорис избежал перелома руки после травмы в матче с «Брайтоном»
Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис избежал перелома руки после травмы в матче 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:3). Об этом сообщает источник со ссылкой на журналиста Венсана Меничини.
Бомбардир.ру 05 октября в 12:37
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Футбол
Футболисты «Барселоны» разгромили «Севилью», завершив матч вдевятером
РИА Новости вчера в 17:16
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru вчера в 06:22
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 05 октября в 06:07
Происшествия
Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске
По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Шоу-бизнес
СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
РИА Новости вчера в 18:39
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
РИА Новости вчера в 11:53
Авто
Названы самые популярные автомобили среди пенсионеров в России
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос российских автовладельцев и сделали вывод о том, какие модели машин в нашей стране наиболее популярны среди пенсионеров и представителей предпенсионного возраста.
SpeedMe вчера в 10:43
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Гаджеты
16-ядерный Ryzen 9 3950X разгоняется до 4,3 ГГц, утверждает Gigabyte
Как сообщается в документе, 16-ядерный Socket AM4-процессор может быть разогнан до частоты 4,3 ГГц по всем ядрам, что выглядит довольно неплохо на фоне того, как разгоняются прочие представители серии Ryzen 3000.
3DNews вчера в 02:03
Политика
Немецкий политолог рассказал о возможных действиях Зеленского по Донбассу
Немецкий политолог Александр Рар считает, что Берлин и Париж будут давить на Киев, чтобы предоставить Донбассу подлинную автономию в рамках украинского государства.
News.ru вчера в 12:38
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области
Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.
Ведомости вчера в 04:26
Шоу-бизнес
Максим Галкин посмеялся над Лерой Кудрявцевой в инстаграме
Пародист не постеснялся посмеяться над ведущей с другого канала В своём инстаграме Макс выставил фото, в котором посмеялся над рейтингами передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
SM News 05 октября в 11:02
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Новым героем шоу «Холостяка» станет известный стоматолог
Блокнот.ру вчера в 19:59
Общество
Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги
Тельцы в первой половине недели смогут многое сделать для своей семьи и дома.
Амур.инфо вчера в 20:00
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы
Матч ТВ вчера в 11:01
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости вчера в 06:36
Экономика
Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В Донецкой области гражданин Молдавии убил ребенка
В Донецкой области гражданин Молдавии убил 14-летнюю девочку. Об этом 7 октября сообщил портал ТСН.
Известия вчера в 21:57
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru вчера в 14:34
Армия и оружие
На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»
Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru 05 октября в 15:04