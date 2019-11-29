Политика

РосбалтРосбалтПутин и Си Цзиньпин по телемосту откроют «Силу Сибири»

Напомним, ранее стало известно, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 2 декабря, в режиме телемоста примут участие в торжественной церемонии начала поставок российского природного газа в Китай по «восточному» маршруту.
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Путин и Си Цзиньпин откроют поставки российского газа по «Силе Сибири» 2 декабря

ТАСС29 ноября в 07:05

Песков подтвердил планы Путина участвовать в запуске «Силы Сибири» по телемосту

Интерфакс29 ноября в 07:34

Лидеры России и Китая запустят поставки газа в режиме телемоста

Вести.Ru29 ноября в 07:38

Песков обозначил роль газопровода «Сила Сибири» в развитии регионов

Взгляд.ру29 ноября в 06:49

Путин и Си Цзиньпин откроют газопровод «Сила Сибири» 2 декабря — Песков

REGNUM29 ноября в 07:35

Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту

News.ru29 ноября в 07:19

Путин и Си Цзиньпин по телемосту откроют «Силу Сибири»

Росбалт29 ноября в 08:02
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Общество

Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Коммерсантъ вчера в 17:35
Политика

Украина претендует на «пару областей России»

По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
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Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет

Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
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Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

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Новая система расчета приведет к тому, что «базовый показатель» составит 2 027 гривен с 1 января 2020 года и будет пересмотрен в сторону повышения дважды — 1 июля и 1 декабря до 2 118 и 2 189 гривен соответственно.
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Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Футбол

Игроки «Спартака» чуть не подрались между собой в матче с «Зенитом»

РИА Новости вчера в 13:12
Общество

Россияне оценили ситуацию в стране

Россияне стали позитивнее оценивать происходящее в стране, каждый второй оказался доволен своей жизнью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты свежего опроса ВЦИОМ.
Lenta.ru 02:31
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Шоу-бизнес

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Lenta.ru вчера в 12:51
Космос

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Апрал 30 ноября в 03:32
Общество

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Отель "Вилла София", который принадлежит украинской певице Софии Ротару, закрылся в Ялте.
Свободная Пресса вчера в 19:20
Политика

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов.
РИА Новости вчера в 18:50
Наука

Кофе по утрам помогает организму бороться с несколькими болезнями

Напитки, которые содержат кофеин, полезны для мозга и помогают в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением.
АМИТЕЛ 00:22
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня

РЕН ТВ 30 ноября в 21:56
Общество

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Киноцентр "Соловей" на Дружинниковской улице навсегда закрылся для зрителей.
ТАСС вчера в 17:00
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» обратилась в полицию из-за угроз в адрес сына

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина написала заявление в московскую полицию из-за угроз, поступивших в адрес ее сына.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество

Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда

Наиболее неблагополучная ситуация на рынке труда фиксируется на сегодняшний день в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане.
РБК 02:00
Происшествия

Очевидцы сняли видео с тигром, сопровождавшим машину под Хабаровском

Специалисты центра "Амурский тигр" проверяют место выхода тигра на дорогу в районе Змеиной сопки под Хабаровском, хищника запечатлели на видео очевидцы, сообщает центр.
РИА Новости вчера в 20:33
Армия и оружие

Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т

Министерству обороны поставили первый военно-транспортный Ми-38Т, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
РИА Новости 02:04
Технологии

Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10

Пользователи операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10.
UfacityNews.ru вчера в 14:41
Гаджеты

Huawei полностью избавилась от американских компонентов в Mate 30 Pro и своих базовых станциях 5G

Как пишет источник, компания Huawei заменила все компоненты, связанные с американскими технологиями, в своих базовых станциях 5G и смартфоне Mate 30 Pro.
iXBT.com вчера в 22:43
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ГК «Россети» нарастила объем выручки на 20 млрд рублей

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ТагилСити.ру 29 ноября в 13:06
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

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Известия вчера в 06:22
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