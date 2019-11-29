Политика
РосбалтПутин и Си Цзиньпин по телемосту откроют «Силу Сибири»
Напомним, ранее стало известно, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 2 декабря, в режиме телемоста примут участие в торжественной церемонии начала поставок российского природного газа в Китай по «восточному» маршруту.
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Путин и Си Цзиньпин откроют поставки российского газа по «Силе Сибири» 2 декабря
ТАСС29 ноября в 07:05
Песков подтвердил планы Путина участвовать в запуске «Силы Сибири» по телемосту
Интерфакс29 ноября в 07:34
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