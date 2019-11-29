Напомним, ранее стало известно, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 2 декабря, в режиме телемоста примут участие в торжественной церемонии начала поставок российского природного газа в Китай по «восточному» маршруту.

Общество Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».

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Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.