Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири". Газ по нему пойдет с месторождений Восточной Сибири на внутренний российский рынок и на экспорт в Китай.

Армия и оружие В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.

Политика В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России Украина не против принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости», заявил вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба.

Общество Минпромторг выступил за обсуждение запрета детского шампанского В октябре Милонов предложил Минпромторгу ограничить продажу детского шампанского и сигарет на территории страны, которые, по его мнению, формируют у детей положительное отношение ко взрослым «прообразам» данных товаров.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

Здоровье Онищенко прокомментировал расширение списка сильнодействующих веществ Заинтересованные в свободной торговле сильнодействующими препаратами пытаются дискредитировать решение о расширении списка «аптечных наркотиков», считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.