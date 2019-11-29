Общество

Вести.RuВести.Ru«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири". Газ по нему пойдет с месторождений Восточной Сибири на внутренний российский рынок и на экспорт в Китай.
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Объем добычи газа на Чаяндинском месторождении в Якутии — 10 млрд кубометров в год

Якутия 2422:24

Путин и Си Цзиньпин по телемосту откроют «Силу Сибири»

Росбалт29 ноября в 08:02

СПРАВКА - Трубопровод «Сила Сибири»

ПРАЙМ19:15

Газопровод «Сила Сибири»

РИА Новости16:00

Путин и Си Цзиньпин дадут старт работе газопровода «Сила Сибири»

ПолитРоссия03:21

Лидеры России и Китая запустят «Силу Сибири» 2 декабря

News.ru03:18

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Вести.Ru21:48
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Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
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Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
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Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

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Заинтересованные в свободной торговле сильнодействующими препаратами пытаются дискредитировать решение о расширении списка «аптечных наркотиков», считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
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РЖД начнет продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев с 1 по 4 декабря посетит с визитом Китай с целью обсуждения двусторонних стратегических мер в сфере безопасности.
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В Крыму закрылся роскошный отель Ротару

В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
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После дивидендного гэпа «Северсталь» может расти в зону «двойной вершины»

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Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»

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Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
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Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк).
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Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

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В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

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По факту гибели школьников в Сураже возбудили уголовное дело

По факту гибели СК РФ по Брянской области завёл уголовное дело. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.
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Арктический комплекс «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" заступил в субботу на боевое дежурство в Мурманской области.
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Россия предложила НАТО пересмотреть двусторонние отношения ради решение серьезных военных вопросов.
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Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
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