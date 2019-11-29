Общество
Вести.Ru«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа
Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири". Газ по нему пойдет с месторождений Восточной Сибири на внутренний российский рынок и на экспорт в Китай.
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Политика
Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Экономика
В Забайкалье не выполнен ноябрьский план по нацпроектам
Вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Кефер заявил, что ноябрьский план по нацпроектам в регионе не выполнен.
Армия и оружие
В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет
За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.
Происшествия
Власти Забайкалья озвучили суммы помощи семьям погибших и пострадавших в ДТП с автобусом
Политика
В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России
Украина не против принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости», заявил вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Общество
Минпромторг выступил за обсуждение запрета детского шампанского
В октябре Милонов предложил Минпромторгу ограничить продажу детского шампанского и сигарет на территории страны, которые, по его мнению, формируют у детей положительное отношение ко взрослым «прообразам» данных товаров.
Политика
Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить
Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Происшествия
В Забайкалье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с 19 погибшими
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Здоровье
Онищенко прокомментировал расширение списка сильнодействующих веществ
Заинтересованные в свободной торговле сильнодействующими препаратами пытаются дискредитировать решение о расширении списка «аптечных наркотиков», считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Происшествия
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Транспорт
РЖД начнет продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году
«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
Политика
Патрушев с 1 по 4 декабря посетит Китай
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев с 1 по 4 декабря посетит с визитом Китай с целью обсуждения двусторонних стратегических мер в сфере безопасности.
Общество
В Крыму закрылся роскошный отель Ротару
В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Экономика
После дивидендного гэпа «Северсталь» может расти в зону «двойной вершины»
Новости, кстати, были все достаточно неплохие по Америке. Вчера Америка отдыхала, ее не было.
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»
В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк).
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Происшествия
По факту гибели школьников в Сураже возбудили уголовное дело
По факту гибели СК РФ по Брянской области завёл уголовное дело. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Армия и оружие
Арктический комплекс «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство
Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" заступил в субботу на боевое дежурство в Мурманской области.
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Политика
Россия призвала НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
Россия предложила НАТО пересмотреть двусторонние отношения ради решение серьезных военных вопросов.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.