Седьмого ноября в Омске состоится личная встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В этот день там будет проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества двух стран.

Путин и президент Казахстана встретятся в Омске

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