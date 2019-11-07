Политика
REGNUMПутин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча состоится в Омске, сообщается на сайте Кремля. Главы двух стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня. Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Технологии
Росатом разрабатывает квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Часть денег (13,3 млрд рублей) будет выделена из федерального бюджета, еще 10,4 млрд рублей привлекут из внебюджетных источников, в том числе активов Росатома.
Piter.tv 06:41
Общество
Британцев поразила репетиция парада на Красной площади
В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.
Газета Кемерова 02:30
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Общество
В Петербурге коммунистов бросили в автозаки на пути к «Авроре»
В Петербурге около 15 коммунистов попали в автозаки по пути к крейсеру «Аврора», куда они шли возложить цветы по случаю 102-й годовщины Октябрьской революции.
REGNUM 13:42
Происшествия
Экс-замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
«Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд», — говорится в сообщении СК.
RT на русском 11:06
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07:11
Общество
Росгвардия представила новую эмблему
В проекте приказа об утверждении новой петличной эмблемы, подписанного командующим Росгвардией Виктором Золотовым, не уточняется, в каких случаях будет использоваться старая эмблема, а в каких — новая.
Коммерсантъ 13:57
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября
Российская газета 09:40
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Армия и оружие
Минобороны РФ модернизирует три малых ракетных корабля
Три малых ракетных корабля (МРК) проекта 1234 могут быть модернизированы.
ТК Звезда 07:38
Армия и оружие
Бомбардировщики США пролетали возле Мурманской области
Военно-воздушные силы США во время учений Bomber Task Force Europe 20-1 провели полеты у границы Мурманской области.
Би-порт 07:44
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
РБК 09:47
Культура
Появился трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
В сети появился первый трейлер мультфильма «Душа» студии Pixar.
Культуромания 12:45
Футбол
Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште
Lenta.ru 14:02
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Армия и оружие
ДНР предложила начать разведение сил в районе Петровского 9 ноября
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) объявила о готовности 9 ноября начать отвод сил и средств в районе поселка Петровское.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Политика
Зеленский рассказал об ошибках, аморальных поступках и позорных СМС в Раде
В деятельности депутатов фракции «Слуга народа» есть некоторые ошибки и аморальные поступки, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео-блоге, обнародованном вечером 7 ноября.
REGNUM 13:22
Интернет
В WhatsApp изменились настройки конфиденциальности
Мессенджер WhatsApp ввел для своих пользователей новую функцию: отныне будет невозможно добавить потенциального собеседника в групповой чат без его согласия.
ТК Звезда вчера в 22:29
Технологии
В Китае приступили к разработке 6G
Министерство науки и технологии КНР сегодня официально объявило о начале работ над разработкой мобильной связи 6 поколения (6G).
ФедералПресс вчера в 19:57
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Чемпионат 11:34
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной
Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
StarHit.ru 05 ноября в 06:00
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Авто
АвтоВАЗ модернизировал сборочный конвейер Lada Granta
Автоновости дня 00:31