Ситуацию с пандемией коронавируса во всем мире обсудили президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин во время телефонных переговоров. По сообщению пресс-службы Белого дома, также лидеры стран обговорили вопрос контроля над вооружениями.

Путин и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом

Футбол «Зенит» предложил Семаку новый контракт с зарплатой 1,8 млн евро Источник отмечает, что "Зенит" предлагает специалисту зарплату 1,8 млн евро, а с учётом бонусов сумма может достичь 2 млн.

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 672

Общество Собянин ввел масочный режим с 12 мая Мэр Москвы Сергей Собянин с 12 мая ввел обязательное ношение масок и перчаток в столичном транспорте, общестенных и рабочих местах. 2,8K

Общество Стало известно, когда в Алтайском крае введут масочный режим Масочный режим вводится по рекомендации санитарных властей на фоне ослабления ограничительных мероприятий, например разрешение на возобновление работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов, а также увеличения количества жителей вышедших на работу, роста пассажиропотока. 12

Общество Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок Многие страны в связи с пандемией коронавируса предписали гражданам носить маски в публичных местах, таких как общественный транспорт, офисы и магазины.

Политика КС Молдавии признал неконституционным кредитное соглашение с Россией Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении молдавской стороной кредита от России на сумму €200 млн, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на решение суда. 59

Политика Польский эксперт предрек раскол Европы из-за «Северного потока — 2» Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности Евросоюза во внешней политике, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio. 4

Здоровье Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19. 434

Общество Из Каракаса в Москву вернутся россияне, белорусы и один украинец Обратно Boeing 767–300 пустым не полетит: в Москву, по предварительным данным, должно быть вывезено 77 человек — не только граждан РФ, но также десять белорусов и один украинец.

Общество Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые. 6

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,4K

Общество Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая. 451

Кино В производстве Disney Plus находится сериал «Сокровище нации» Информацию подтвердил известный продюсер Джерри Брукхаймер, он сообщил, что компания не только занимается производством фильма «Сокровище нации 3», но и работает над созданием сериала на основе этой франшизы.

Фигурное катание Роднина прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе Ранее ГЛАС сообщал о том, что Плющенко откажется от выступлений и будет тренировать Трусову 24 на 7. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы сделать из Трусовой чемпионку. 9

Экономика ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами. 17

Политика Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Происшествия На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом Южно-Сахалинск, 8 мая 2020, 04:05 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на Сахалине за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. 1

Футбол Николич заменит Семина на посту главного тренера «Локомотива» Сербский тренер Марко Николич прибудет в Москву 15 мая. В конце месяца он подпишет контракт со столичным "Локомотивом".

Происшествия Сотрудник на крупном заводе в Приморье заразился коронавирусом Очередной сотрудник завода «Прогресс» в Арсеньеве заразился коронавирусом. Вчера, 7 мая, ему пришел положительный результат на COVID-19.

Общество Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19. 8

Армия и оружие На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.