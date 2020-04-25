Политика

Газета.RuГазета.RuПутин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Президенты отметили, что это событие стало примером того, что могут достигнуть страны, если будут сотрудничать во имя общей цели. Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
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Президенты России и США приняли совместное заявление

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Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

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Путин и Трамп приняли заявление о 75-летии встречи на Эльбе

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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 17:32, Ашберн
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Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
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