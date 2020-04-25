Президенты отметили, что это событие стало примером того, что могут достигнуть страны, если будут сотрудничать во имя общей цели. Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

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