Политика
Газета.RuПутин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Президенты отметили, что это событие стало примером того, что могут достигнуть страны, если будут сотрудничать во имя общей цели. Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
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Общество
Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер
Говорит Москва 11:53
Общество
New York Post сообщил о смерти Ким Чен Ына
Высокопоставленные сотрудники телевидения Гонконга сообщили о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Компания 14:17
Общество
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с инфарктом.
Известия 14:05
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Единоборства
У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония
RT на русском 13:07
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
Общество
Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели
Москва, 25 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Для борьбы с распространением коронавирусa в России необходимо еще две недели самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
REGNUM 01:45
Общество
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников
В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Газета.Ru 05:28
Общество
В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу
В введенных новых правилах сообщается, что можно посещать сады и огороды, однако для этого необходимо взять с собой личные документ.
Kursk.com 08:05
Общество
Свердловчане смогут поехать на дачу на майские праздники без пропуска
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил местным жителям поехать на дачу на майские праздники.
Уральский меридиан 10:57
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 08:59
Общество
Сергей Харитонов обратился к Александру Лукашенко
Популярный российский тяжеловес Сергей Харитонов поддержал президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвав главу соседнего государства «самым адекватным экспертом по коронавирусу на планете».
FightTime.ru 04:56
Общество
В Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград вчера в 06:07
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Авто
В России открыли автосалон новых советских машин
Предусмотрена в автосалоне даже своеобразная ремонтная зона, где занимаются реставрацией старых авто.
CarsWeek.ru 23 апреля в 02:21
Общество
Московские власти отказались смягчать карантин на майских праздниках
В столице России отсутствуют предпосылки для смягчения режима самоизоляции и отмены ряда ограничительных мер в период майских праздников, заявил министр правительства столицы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.
РБК вчера в 06:59
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Гаджеты
AMD Ryzen 3 300X почти не уступает Intel Core i7-7700K
Даже после нескольких лет присутствия на рынке процессор Intel Core i7-7700K по-прежнему обойдется геймерам около 300 долларов.
МИТ 23 апреля в 15:25
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 00:41
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося.
Газета.Ru вчера в 05:25
Происшествия
Подросток зарезал младшего брата из-за троллинга в онлайн-игре
Как стало известно 5-tv.ru, подросток зарезал младшего брата, впав в истерику из-за онлайн-игры, пока матери не было дома.
Пятый канал 14:24
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС
В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Piter.tv 04:08
Наука
Назван способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32