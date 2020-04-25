Президенты отметили, что это событие стало примером того, что могут достигнуть страны, если будут сотрудничать во имя общей цели. Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

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Футбол Федун: уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать После 22 туров текущего сезона «Спартак» с 28 очками на счету занимает восьмое место в турнирной таблице.

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Здоровье Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,3K

Шоу-бизнес Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала. 2