Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.

Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

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