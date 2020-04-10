Политика
РИА НовостиПутин и Трамп провели телефонные переговоры
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры трех стран обсудили «положение дел на рынках нефти», в том числе с учетом переговоров в рамках ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики стран G20.Коммерсантъвчера в 19:42
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Общество
Алиханов назвал врагов общества и насчитал 300 потенциальных убийц
В Калининграде сегодня, 10 апреля, губернатор Антон Алиханов сделал несколько заявлений, касающихся коронавирусной инфекции и режима самоизоляции: во-первых, режим самоизоляции по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора продляется ещё на неделю, а во-вторых, полиции велено штрафовать всех нарушителей режима.
Общество
Роспотребнадзор выпустит три вакцины от коронавируса
Ведомство готовит к выпуску три варианта вакцины от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Шоу-бизнес
Эмбер Херд грозит тюрьма за клевету на Джонни Деппа
Ситуация вокруг эпично затянувшегося и обрастающего тысячами волнующих деталей развода актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд не прекращает ими обрастать - Эмбер грозит теперь тюремный срок.
Энергетика
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти
Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России.
Происшествия
В Тульской области мужчина застрелил егеря и свел счеты с жизнью
В ходе происшествия никто из полицейских и граждан не пострадал. СУ СК РФ по Тульской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство".
Здоровье
В России коронавирус протекает бессимптомно у четверти заражённых
Заболевание протекает без симптомов у 20–25% инфицированных коронавирусом в РФ.
Общество
Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Экономика
Набиуллина спрогнозировала отрицательный ВВП в 2020 году
Еще 20 марта Набиуллина говорила, что за 2020 г. ВВП все-таки вырастет.
Экономика
ЦБ расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей
В расширенный перечень вошли: жилищное строительство.
Здоровье
В Минздраве разработали режим питания для людей на самоизоляции
Диетологи разработали специальный недельный рацион питания для людей, находящихся на самоизоляции или карантине из-за коронавируса.
Происшествия
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Общество
Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Наука
Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Общество
Кабмин РФ утвердил правила ежемесячных выплат семьям с детьми до 3 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил реализации ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет.
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Политика
Чрезвычайно удобные меры для властей: экономист заявил об угрозе усиления госкапитализма из-за COVID-19
Меры из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, которые являются оправданными в экстремальной ситуации, могут оказаться «чрезвычайно удобными» для российских властей.
Технологии
В Windows 10 обнаружен скрытый раздел
В операционной системе Windows 10 удалось обнаружить скрытый раздел.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.