с чего всё началось

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

Общество Алиханов назвал врагов общества и насчитал 300 потенциальных убийц В Калининграде сегодня, 10 апреля, губернатор Антон Алиханов сделал несколько заявлений, касающихся коронавирусной инфекции и режима самоизоляции: во-первых, режим самоизоляции по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора продляется ещё на неделю, а во-вторых, полиции велено штрафовать всех нарушителей режима.

Общество Роспотребнадзор выпустит три вакцины от коронавируса Ведомство готовит к выпуску три варианта вакцины от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Шоу-бизнес Эмбер Херд грозит тюрьма за клевету на Джонни Деппа Ситуация вокруг эпично затянувшегося и обрастающего тысячами волнующих деталей развода актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд не прекращает ими обрастать - Эмбер грозит теперь тюремный срок.

Энергетика Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Происшествия СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.

Общество Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.

Происшествия 10 лет назад разбился самолет польского президента Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.

Общество Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Общество Путин уволил главного следователя МВД Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.