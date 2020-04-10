Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Трамп провели телефонные переговоры

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба Кремля, лидеры трех стран обсудили «положение дел на рынках нефти», в том числе с учетом переговоров в рамках ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики стран G20.
Коммерсантъвчера в 19:42

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Путин поговорил с Трампом по телефону

Телеканал 360°10:49

Песков: Путин и Трамп не обсуждали санкции в телефонном разговоре

Московский Комсомолец10:03

В Кремле заявили об отсутствии разговора Путина и Трампа о санкциях

Lenta.ru09:39

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

РИА Новости10:47

Песков заявил, что вопрос санкций в телефонном разговоре Путина и Трампа не поднимался

ТАСС09:04

Путин провёл телефонный разговор с Трампом

RT на русском10:48

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Трампом и Сальманом

РБКвчера в 22:22
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Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Общество

В Саратовской области запретили посещение кладбищ из-за угрозы COVID-19

РИА Новости 10:46
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МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

РИА Новости 01:59
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Янтарный Край 09:19
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Роспотребнадзор выпустит три вакцины от коронавируса

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Ситуация вокруг эпично затянувшегося и обрастающего тысячами волнующих деталей развода актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд не прекращает ими обрастать - Эмбер грозит теперь тюремный срок.
Российская газета 06:38
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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

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Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru вчера в 10:06
Армия и оружие

The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

РИА Новости 08:30
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Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»

News.ru 10:50
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Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Российская газета вчера в 06:50
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
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Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России.
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Происшествия

В Тульской области мужчина застрелил егеря и свел счеты с жизнью

В ходе происшествия никто из полицейских и граждан не пострадал. СУ СК РФ по Тульской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство".
КП - Тула 10:41
Здоровье

В России коронавирус протекает бессимптомно у четверти заражённых

Заболевание протекает без симптомов у 20–25% инфицированных коронавирусом в РФ.
News.ru 09:34
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Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
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Набиуллина спрогнозировала отрицательный ВВП в 2020 году

Еще 20 марта Набиуллина говорила, что за 2020 г. ВВП все-таки вырастет.
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В расширенный перечень вошли: жилищное строительство.
ТАСС 10:35
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В Минздраве разработали режим питания для людей на самоизоляции

Диетологи разработали специальный недельный рацион питания для людей, находящихся на самоизоляции или карантине из-за коронавируса.
Взгляд.ру 08:13
Происшествия

10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
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Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
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Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Наука

Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии

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Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
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Чрезвычайно удобные меры для властей: экономист заявил об угрозе усиления госкапитализма из-за COVID-19

Меры из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, которые являются оправданными в экстремальной ситуации, могут оказаться «чрезвычайно удобными» для российских властей.
БИЗНЕС Online 10:05
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В Windows 10 обнаружен скрытый раздел

В операционной системе Windows 10 удалось обнаружить скрытый раздел.
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Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
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