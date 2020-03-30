Политика

ИзвестияИзвестияПутин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Кремле в понедельник, 30 марта. Лидеры двух стран выразили общую озабоченность из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.
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Трамп и Путин отметили важность обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках

ТАСС15:09

Белый дом раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Взгляд.ру14:54

Белый дом сообщил о разговоре Трампа и Путина

RT на русском15:08

Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом

Газета.Ru13:08

Путин и Трамп по телефону обсудили коронавирус и цены на нефть

РБК11:59

Путин и Трамп поговорили по телефону

РИА Новости11:52

Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы

Интерфакс09:04
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество

Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта

Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Радио Комсомольская правда 14:58
Футбол

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш нарушил карантин и попал в ДТП

Спорт день за днем 01:23
Общество

Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве

Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
РБК 12:04
Армия и оружие

Зеленский: наша первоочередная задача – чтобы военные оставались здоровыми

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с министром обороны Украины, Главнокомандующим ВСУ и командующими видов и родов Вооруженных сил заявил, что здоровье военнослужащих является первоочередной задачей.
Свободная Пресса 10:46
Технологии

Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны

Компания Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны.
UfaTime.ru 16:37
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Газета.Ru 15:49
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Экономика

Жители российских регионов уже встают на биржу труда, говорят эксперты

У российской экономики есть ресурсы для дальнейшего увеличения пособия и полного разрушения российской финансовой системы ждать не стоит, сказал «Эху Москвы» экономист Игорь Николаев.
Эхо Москвы 00:04
Общество

В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО 14:45
Энергетика

Антисланцевый план Сечина подбросит цены на нефть до $60

Игорь Сечин из "Роснефти" заявил, что как только сланцевики уйдут с рынка, цены восстановятся и достигнут $60 за баррель.
Вести.Ru 13:44
Политика

Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Lenta.ru 11:40
Шоу-бизнес

Джиган назвал супругу Оксану Самойлову «мыщщщ»

Рэпер Джиган опубликовал фото жены Оксаны Самойловой, на котором она запечатлена с красными глазами, и назвал ее «мыщщщ».
Актуальные Новости 13:42
Общество

Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Известия вчера в 22:24
Политика

Российские военные продезинфицировали три пансионата в Ломбардии

РБК 01:37
Здоровье

Обнаружено влияние прививки от туберкулеза на коронавирус

Эпидемиологи из США нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 16:59
Общество

В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов

Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения.
Парламентская газета 12:21
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ вчера в 10:07
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Трамп счел гибель 200 тыс. американцев от вируса «хорошим» сценарием

По словам американского лидера, пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель, а восстановление страны от пандемии может начаться 1 июня.
РБК вчера в 22:20
Общество

Петербуржцам запретили посещать леса и лесопарки

«С 30 марта по 1 мая 2020 года запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах», — говорится в документе.
ФАН 15:27
Футбол

Головин назвал лучшего футболиста, с которым играл

Монако, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что лучшим игроком, с которым ему доводилось играть, является Сеск Фабрегас.
REGNUM 07:49
Экономика

Путин поручил внести поправки в законодательство о кредитных каникулах

Москва, 29 марта 2020, 12:33 — REGNUM Поправки в законодательство о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей требовать каникул по кредитам в случае падения доходов в связи с распространением коронавируса поручил принять до 20 апреля президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 05:33
Спорт

Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.
Нева Спорт вчера в 12:52
Общество

Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.
РИА Новости 12:28
Общество

В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции

Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.
Вести Калининград 05:11
Здоровье

В Италии зафиксирован спад роста заболеваемости коронавирусом

Руководитель инфекционного отдела Института здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что зафиксирован рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 13:57
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
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