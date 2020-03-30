Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Кремле в понедельник, 30 марта. Лидеры двух стран выразили общую озабоченность из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.

Общество Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.

Армия и оружие Зеленский: наша первоочередная задача – чтобы военные оставались здоровыми Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с министром обороны Украины, Главнокомандующим ВСУ и командующими видов и родов Вооруженных сил заявил, что здоровье военнослужащих является первоочередной задачей.

Общество В Петербурге ввели режим полной изоляции В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Общество Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Политика Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.

Шоу-бизнес Джиган назвал супругу Оксану Самойлову «мыщщщ» Рэпер Джиган опубликовал фото жены Оксаны Самойловой, на котором она запечатлена с красными глазами, и назвал ее «мыщщщ».

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Общество Петербуржцам запретили посещать леса и лесопарки «С 30 марта по 1 мая 2020 года запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах», — говорится в документе.

Футбол Головин назвал лучшего футболиста, с которым играл Монако, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что лучшим игроком, с которым ему доводилось играть, является Сеск Фабрегас.

Экономика Путин поручил внести поправки в законодательство о кредитных каникулах Москва, 29 марта 2020, 12:33 — REGNUM Поправки в законодательство о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей требовать каникул по кредитам в случае падения доходов в связи с распространением коронавируса поручил принять до 20 апреля президент России Владимир Путин.

Спорт Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.

Общество Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Общество В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.

Здоровье В Италии зафиксирован спад роста заболеваемости коронавирусом Руководитель инфекционного отдела Института здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что зафиксирован рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране, пишут «Известия».

Политика Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.