Коронавирус

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Кремле в понедельник, 30 марта. Лидеры двух стран выразили общую озабоченность из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.
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Трамп и Путин отметили важность обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках

ТАСС15:09

Белый дом раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Взгляд.ру14:54

Путин и Трамп поговорили по телефону

РИА Новости11:52

Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом

Газета.Ru13:08

Путин и Трамп по телефону обсудили коронавирус и цены на нефть

РБК11:59

Белый дом сообщил о разговоре Трампа и Путина

RT на русском15:08

Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы

Интерфакс09:04
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Общество

В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом

Женщина с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию скончалась в Подмосковье, она также страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ранее перенесла инфаркт.
ТАСС 14:46
Культура

Сегодня на телеканале «Россия-1» начнётся показ сериала «Паромщица»

Как ранее сообщали «53 новости», сегодня, 30 марта, в 21:00 в эфире телеканала «Россия-1» начнётся премьерный показ сериала «Паромщица», который снимался летом 2019 года в Новгородском районе.
53 новости 09:36
Общество

В восьми регионах России введен режим самоизоляции

Режим домашней самоизоляции вводится еще в восьми регионах России: в Свердловской, Рязанской, Ульяновской, Астраханской, Брянской областях, Татарстане, Адыгее и республике Марий Эл.
Взгляд.ру 10:53
Политика

Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета

Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
REGNUM 09:47
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Интернет

В Telegram с обновлением добавили папки для чатов и каналов

Astera 13:57
Общество

Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе.
Lenta.ru 15:10
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Общество

В России создали три препарата против коронавируса

Другой препарат – фортепрен, который применяется для лечения вирусных инфекций у животных – уже прошел все клинические испытания, в том числе и на людях.
Business FM Уфа 01:22
Общество

В мэрии заявили об улучшении ситуации с самоизоляцией в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала сообщила, что ситуация с самоизоляцией москвичей с целью профилактики распространения в столице коронавирусной инфекции COVID-19 существенно улучшилась.
RT на русском 15:01
Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Авто

5 брутальных внедорожников с пробегом не дороже 500 000 рублей

За вторую генерацию внедорожника с 6,0-литровым мотором придётся выложить 470 тыс. рублей.
Car.ru вчера в 12:44
Футбол

«Спартак» не интересуется форвардом «Краснодара» Сулеймановым

Московский "Спартак" прокомментировал на информации о заинтересованности в приобретении нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:23
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
Происшествия

Самолет Сочи-Москва совершил экстренную посадку в Шереметьево

АиФ Краснодар 01:08
Общество

Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Известия вчера в 22:24
Общество

В Петербурге введен режим самоизоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
BFM.ru 13:49
Происшествия

В Петербурге умер третий зараженный коронавирусом

Санкт-Петербург, 30 марта 2020, 22:01 — REGNUM Третий зараженный коронавирусом скончался в Петербурге.
REGNUM 15:01
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru вчера в 08:32
Общество

Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области

Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
ННТВ 10:13
Футбол

Денис Глушаков: «Месси сказал: „Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика“»

Sports.ru 14:45
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Российская газета 13:47
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru 13:17
Политика

Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента

35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политсовет 06:15
Общество

Все заблаговременно купившие путевки туристы получат компенсации

Москва, 30 марта 2020, 11:49 — REGNUM Все туристы, купившие путевки за рубеж или внутри России, получат стопроцентную компенсацию.
REGNUM 04:49
Происшествия

В Москве на фоне карантина активизировались мошенники

В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 14:26
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