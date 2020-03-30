Коронавирус

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Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом, два лидера выразили озабоченность масштабами распространения коронавируса в мире, сообщила пресс-служба Кремля. Также главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по противодействию угрозе.
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Путин и Трамп по телефону обсудили коронавирус и цены на нефть

РБК11:59

Трамп хочет обсудить с Путиным вопросы нефти, торговлю и ситуацию с коронавирусом

ТАСС10:08

Путин и Трамп провели телефонный разговор

РИА Новости11:52

В Кремле сообщили детали разговора Путина и Трампа

RT на русском11:41

Путин с Трампом обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом

Газета.Ru11:37

Путин и Трамп обсудили коронавирус и цены на нефть

Коммерсантъ11:59

Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы

Интерфакс09:04
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество

Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией подтвержден в Петербурге, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов.
Интерфакс 07:18
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Общество

На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян

В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
РБК 09:37
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Гаджеты

OPPO представит камерофоны серии Reno3 в России

ITZine.ru 07:22
Игры

Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Российская газета 11:29
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Вести Подмосковья 11:43
Кино

Райан Гослинг сыграет главную роль в новой экранизации Энди Вейера

Народные новости вчера в 09:51
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Известия 09:27
Общество

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort прибыл в гавань Нью-Йорка

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, способный принять до тысячи пациентов, прибыл в понедельник утром в гавань Нью-Йорка.
ТАСС 11:20
Здоровье

Аллергики оказались в зоне риска из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией.
Lenta.ru 02:58
Автоспорт

В Red Bull отказались от идеи заражать гонщиков

Прошло несколько дней и в эфире ORF Марко открыто заявил, что в Red Bull всерьёз обсуждали намеренное заражение вирусом гонщиков двух своих команд – Макса Ферстаппена, Александера Элбона, Пьера Гасли и Даниила Квята – и некоторых пилотов молодёжной программы, но эта идея не получила поддержки и от неё отказались.
F1news.ru 12:10
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Известия 06:48
Спорт

МОК согласовал новую дату открытия Олимпиады в Токио

Как стало известно телерадиокомпании NHK, Международный олимпийский комитет и правительство Японии договорились о дате открытия Летних Олимпийских игр в Токио.
Piter.tv 07:46
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла арбитраж с «Газпромом» о цене на газ

Польский энергетический концерн PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) сообщил в понедельник, что получил решение Стокгольмского арбитражного суда, рассматривавшего его спор с "Газпромом" о цене на газ.
ТАСС 12:38
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Политика

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 18:36
Общество

Мурино закрывают на въезд и выезд

Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Леноблинформ 09:43
Происшествия

В Мендсарах ищут 10-летнего школьника. Он уехал из дома на велосипеде

Как стало известно, поиски 10-летнего мальчика развернулись днем 30 марта в окрестностях деревни Мендсары Бугровского поселения.
47 новостей 09:10
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Происшествия

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Lenta.ru 12:22
Общество

В список товаров первой необходимости внесены коррективы

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости.
Газета.Ru 01:36
Общество

Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Lenta.ru 00:40
Общество

Китай объявил о конце эпидемии коронавируса в стране

Власти Китая объявили, что эпидемия коронавируса в стране окончилась.
РЕН ТВ вчера в 08:30
Общество

Генерал Шаймуратов награждён посмертно звездой Героя России

Уфа, 30 марта 2020, 16:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно звездой Героя России фронтовика-генерала Миннигали Шаймуратова.
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