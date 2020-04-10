Политика
ТАССПутин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа двух лидеров состоялась по инициативе американской стороны.
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Общество
Роскосмос снизит цены на пуски ракет из-за компании Илона Маска
Роскосмос снизит цены на пуск ракет из-за компании Илона Маска.
Ferra 13:13
Энергетика
Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:22
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
Общество
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Телеведущий Борис Корчевников заразился коронавирусом, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на коллег заболевшего.
Газета.Ru 14:36
Общество
Власти Подмосковья вводят пропускной режим
Вестник Кавказа 14:08
Спорт
Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
Газета.Ru 12:31
Хоккей
Слепышев отказался от предложения «Эдмонтона» и останется в ЦСКА
Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» предложил контракт 25-летнему российскому хоккеисту. Форвард выступал за «Ойлерз» с 2015 по 2018 годы.
Спорт-Экспресс вчера в 12:19
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 13:09
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество
В Италии продлили карантин до 3 мая
Режим ограничительных мер в Италии, связанный с распространением нового коронавируса, продлен до 3 мая.
Rambler News Service 14:29
Футбол
У легенды «Ливерпуля» Кенни Далглиша обнаружили коронавирус
Легендарный шотландский футболист и тренер Кенни Далглиш сдал положительный тест на коронавирус, сообщает The Times.
Спорт-Экспресс 15:07
Общество
Дмитрий Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска
Скандал случился 5 апреля в аэропорту Ижевска.
Говорит Москва 08:02
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Газета.Ru 14:02
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил, что его выписали из больницы в Коммунарке
Ранее из больницы в Коммунарке после перенесенного вирусного заболевания были выписаны народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина.
Аргументы и Факты вчера в 03:49
Общество
Собянин рассказал о предполагаемом пике заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине.
Известия вчера в 20:59
Политика
Конте прокомментировал помощь от России в борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью BBC назвал оскорбительными утверждения о том, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянской стороне в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:31
Общество
В Петербурге запретили посещение кладбищ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
RT на русском 09:09
Общество
Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
АН Между строк 09:56
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Киберспорт
Bethesda выпустила второй трейлер к игре Fallout 76 Wastelanders
Megaobzor.com вчера в 14:29
Музыка
Пухляш из клипа Little Big устроил балконные танцы в новом видео
Группа Cream Soda опубликовала новый клип, снятый на популярную песню "Плачу на техно", которую исполняет коллектив "Хлеб".
РЕН ТВ 14:51
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы 09:31
Общество
Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
Минэкономразвития Республики Дагестан 02:54
Общество
В Смоленской области выросло число заболевших коронавирусом
Выздоровел только один человек. Двое из общего числа заболевших прибыли из неблагоприятных по коронавирусу стран.
Гудвилл.онлайн 02:46
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта.
Piter.tv 01:37