Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа двух лидеров состоялась по инициативе американской стороны.

Энергетика Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. 9

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Хоккей Слепышев отказался от предложения «Эдмонтона» и останется в ЦСКА Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» предложил контракт 25-летнему российскому хоккеисту. Форвард выступал за «Ойлерз» с 2015 по 2018 годы.

Общество Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 14

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,7K

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Религия РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности. 157

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