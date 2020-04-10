Политика

ТАССТАССПутин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа двух лидеров состоялась по инициативе американской стороны.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Путин и Трамп обсудили распространение COVID-19 и сокращение добычи нефти

РБК11:35

Путин и Трамп провели телефонный разговор

ТАСС11:32

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

РИА Новости10:47

Путин и Трамп обсудили коронавирус, космос и нефть

Вести.Ru11:02

Путин провёл телефонный разговор с Трампом

RT на русском10:48

Путин и Трамп провели телефонный разговор

URA.Ru11:19

Путин и Трамп звонят друг другу теперь дважды в день

Комсомольская правда11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Общество

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
1,6K
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
181
Общество

Минпросвещения разрешило школам завершить учебный год досрочно

Результаты нынешнего учебного года будут подведены по итогам завершенных четвертей.
Snob.ru 08 апреля в 10:16
1,2K
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
308
Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США

Мексика согласилась подключиться к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на условии отказа от добычи 100 тыс. барр. в сутки, передает Reuters со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
РБК 08:59
11
Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
168
Экономика

Набиуллина заявила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной

Набиуллина выразила надежду, что рецессии удастся избежать.
Вечерняя Москва 10:10
13
Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
206
Технологии

Цифровой магазин Origin объявил огромные скидки на компьютерные игры

Цифровой магазин Origin объявил огромные скидки на компьютерные игры.
Ferra 12:11
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
106
Политика

Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба

Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 05:00
3
Общество

В Башкирии начнут штрафовать нарушителей режима самоизоляции

Секретарь Межведомственного совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов сообщил, что с 10 апреля нарушителям режима самоизоляции грозит административная ответственность.
ПроТуймазы 07:44
87
Общество

В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
5
Здоровье

Врач Ингве Густафсон уверен, что в Швеции из-за коронавируса станут чаще умирать пожилые

Шведский врач Ингве Густафсон рассказал, что коронавирус активно распространяется в пансионатах для престарелых, из-за этого, вероятно, увеличится смертность пожилых людей, сообщает редакция газеты Aftonbladet.
Народные новости 12:12
2
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус

Пробы взяли у всех медиков и местных жителей, которые находятся на излечении, их всего свыше 1 тыс. человек.
Актуальные Новости 07:19
624
Общество

Роспотребнадзор прогнозирует долгую эпидемию коронавируса

Пандемия коронавируса продлится еще долго. Так считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
URA.Ru 11:27
1
Происшествия

СК завершил расследование дела экс-замглавы Минкультуры Пирумова

РБК 11:09
Общество

Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе

В некоторых странах, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились уже 10% работников здравоохранения.
РБК 12:22
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
727
Космос

Телескоп EHT замечает необычный джет со стороны черной дыры квазара

В ходе наблюдений, которые позволили получить первый в мире снимок черной дыры, ученые наблюдали еще более необычный объект.
AstroNews.ru 07 апреля в 14:15
3
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
203
Происшествия

На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM вчера в 04:17
180
Футбол

Transfermarkt: стоимость Месси снизилась на 28 миллионов евро

Стоимость самого дорогого (по версии Transfermarkt) игрока Киллиана Мбаппе из французского "Пари Сен-Жермен" снизилась на 20 миллионов и теперь составляет 180 миллионов евро.
РИА Новости 08 апреля в 16:42
4
Общество

Жителям Саратовской области запретили посещать кладбища

Четвертая Власть 10:19
21
Общество

В Санкт-Петербурге запретили ходить на кладбища

КП - Санкт-Петербург 06:31
115
Общество

В России доказали эффективность препарата против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Lenta.ru 11:35
69
Экономика

ЦБ расширил список пострадавших от коронавируса отраслей

Банк России решил расширить перечень секторов экономики, которые признаны пострадавшими из-за коронавируса, рассказала 10 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: включение отраслей в список уязвимых дает банкам право не ухудшать оценку их финансового положения и не формировать дополнительные резервы.
Ведомости 11:16
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
527
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
15
Общество

Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля

Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
Neva.Today 05:30
592
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное