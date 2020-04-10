Политика
ТАССПутин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа двух лидеров состоялась по инициативе американской стороны.
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Историк: Два телефонных разговора между Кремлём и Белым Домом за сутки — вещь беспрецедентная
Комсомольская правда16:35
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Неспособность определить неправду не зависела от того, как подавался материал (аудио, видео без звука или и то, и другое), а также участникам не помогал и тот факт, что они знали, что воспоминание в действительности может быть ложным.
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Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
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Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах
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Время сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Телепорт 07 апреля в 22:56
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Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
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Газета.Ru 19:02
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Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
Общество
В Москве закрыли для посещения кладбища
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье во время пасхальных праздников будут отменены специальные автобусные маршруты до кладбищ.
Радио 1 вчера в 10:30
Футбол
Слуцкий раскритиковал судейство в РПЛ
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после возвращения в Россию.
Газета.Ru 19:22
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
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В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22
Здоровье
Россияне нашли неожиданную замену маскам против коронавируса
Пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика.
Радио Sputnik 19:00
Авто
Новый Jeep Grand Cherokee породнится с Alfa Romeo
Известно, что в основу новинки ляжет платформа Alfa Romeo Giorgio, которая используется седаном Giulia и внедорожником Stelvio.
SpeedMe вчера в 03:04
Наука
Показано движение коронавируса в помещении при кашле
Специалисты создали трехмерную модель, показывающую, как частицы вируса SARS-CoV-2 распространяются в закрытом помещении.
Lenta.ru 12:21
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия 18:13
Общество
Борис Корчевников заразился коронавирусом
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Газета.Ru 14:36
Энергетика
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РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху
В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи.
Коммерсантъ 07:15
Происшествия
СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154
Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 01:28
Спорт
Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
Газета.Ru 12:31
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020»
Впервые в истории конкурса «Всемирный автомобиль года» абсолютным победителем оказался автомобиль корейского бренда.
Тарантас Ньюс 08 апреля в 13:30
Здоровье
В Приамурье снимут запрет на работу торговых центров и общепита
Большая часть предприятий, общепит, торговые центры, ломбарды заработают в Приамурье с 13 апреля, запрет, введенный ранее из-за коронавируса, сохранится в регионе для ночных клубов, кинотеатров, детских развлекательных заведений, тренажерных залов, бассейнов и компьютерных клубов, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 09:37
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Звезда Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Участница Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
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