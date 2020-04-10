Политика

ТАССТАССПутин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа двух лидеров состоялась по инициативе американской стороны.
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Историк: Два телефонных разговора между Кремлём и Белым Домом за сутки — вещь беспрецедентная

Комсомольская правда16:35

Путин и Трамп провели телефонный разговор

URA.Ru11:19

Путин и Трамп обсудили ситуацию на рынке нефти

RT на русском12:32

Путин и Трамп провели телефонный разговор

ТАСС11:32

Путин и Трамп обсудили распространение COVID-19 и сокращение добычи нефти

РБК11:35

Путин и Трамп обсудили коронавирус, космос и нефть

Вести.Ru11:02

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

РИА Новости10:47
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Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
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Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 12:54
3,1K
Наука

Люди поверили в ложные воспоминания других

Неспособность определить неправду не зависела от того, как подавался материал (аудио, видео без звука или и то, и другое), а также участникам не помогал и тот факт, что они знали, что воспоминание в действительности может быть ложным.
N+1 10:12
Общество

Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23
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Шоу-бизнес

Муцениеце дали совет после ее слов об избиении Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают двух детей. Супруги объявили о разводе в феврале после девяти лет брака.
РИА Новости 19:51
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Технологии

Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах

Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices вчера в 12:13
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Здоровье

Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад 09:28
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Общество

Пик коронавируса спрогнозировали в России

Время сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Телепорт 07 апреля в 22:56
2,7K
Общество

Московские поликлиники привлекут к борьбе с коронавирусом

Более 40 учреждений, оснащенных компьютерной томографией, займутся диагностированием больных и оказанием им амбулаторного лечения.
Эхо Москвы 13:01
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Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
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Армия и оружие

ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели 11:55
7
Общество

Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:02
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Шоу-бизнес

Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью

Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
7
Общество

В Москве закрыли для посещения кладбища

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье во время пасхальных праздников будут отменены специальные автобусные маршруты до кладбищ.
Радио 1 вчера в 10:30
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Футбол

Слуцкий раскритиковал судейство в РПЛ

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после возвращения в Россию.
Газета.Ru 19:22
Политика

Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус

В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.
РБК 19:29
46
Общество

В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей

В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22
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Здоровье

Россияне нашли неожиданную замену маскам против коронавируса

Пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика.
Радио Sputnik 19:00
Авто

Новый Jeep Grand Cherokee породнится с Alfa Romeo

Известно, что в основу новинки ляжет платформа Alfa Romeo Giorgio, которая используется седаном Giulia и внедорожником Stelvio.
SpeedMe вчера в 03:04
1
Наука

Показано движение коронавируса в помещении при кашле

Специалисты создали трехмерную модель, показывающую, как частицы вируса SARS-CoV-2 распространяются в закрытом помещении.
Lenta.ru 12:21
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Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия 18:13
614
Общество

Борис Корчевников заразился коронавирусом

Телеведущий Борис Корчевников заразился коронавирусом, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на коллег заболевшего.
Газета.Ru 14:36
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Энергетика

Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15%

Президент США Дональд Трамп неделю назад, 2 апреля, сообщил, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь обсуждают снижение поставок, в пять раз большее, чем действовало в первом квартале 2020 года, — 10 млн барр. против 2,1 млн барр.
РБК 19:31
Религия

РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху

В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи.
Коммерсантъ 07:15
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Происшествия

СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154

Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 01:28
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Спорт

Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
Газета.Ru 12:31
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Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
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Авто

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020»

Впервые в истории конкурса «Всемирный автомобиль года» абсолютным победителем оказался автомобиль корейского бренда.
Тарантас Ньюс 08 апреля в 13:30
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Здоровье

В Приамурье снимут запрет на работу торговых центров и общепита

Большая часть предприятий, общепит, торговые центры, ломбарды заработают в Приамурье с 13 апреля, запрет, введенный ранее из-за коронавируса, сохранится в регионе для ночных клубов, кинотеатров, детских развлекательных заведений, тренажерных залов, бассейнов и компьютерных клубов, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 09:37
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Участница Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Вестник вчера в 08:40
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