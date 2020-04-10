Политика

ТАССТАССПутин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа двух лидеров состоялась по инициативе американской стороны.
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Подробнее о событии

Историк: Два телефонных разговора между Кремлём и Белым Домом за сутки — вещь беспрецедентная

Комсомольская правда16:35

Путин и Трамп обсудили распространение COVID-19 и сокращение добычи нефти

РБК11:35

Путин и Трамп обсудили ситуацию на рынке нефти

RT на русском12:32

Путин и Трамп провели телефонный разговор

ТАСС11:32

Путин и Трамп провели телефонный разговор

URA.Ru11:19

Путин и Трамп обсудили коронавирус, космос и нефть

Вести.Ru11:02

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

РИА Новости10:47
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Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
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Общество

В Москве начнут вводить пропускной режим

В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
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Армия и оружие

Российская армия теснит американских военных в Сирии

Российские солдаты теснят американских военных в Сирии. Об этом сообщают журналисты Al-Masdar News.
Деловое.ТВ 06:47
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Общество

Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 13:09
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Политика

Кадыров извинился перед ингушами за нецензурные высказывания

Наша версия 06:08
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Общество

Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
Минэкономразвития Республики Дагестан 02:54
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Энергетика

Новак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками

Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+.
REGNUM 15:28
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Общество

Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу

Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
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Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия вчера в 08:26
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Спорт

В Италии продлили карантин до 3 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что карантин, введенный на территории страны из-за пандемии коронавируса, продлен до 3 мая.
Советский спорт 15:58
Кино

Алексей Гуськов сыграл «крестного отца» русской мафии

Главную роль в фильме исполнил Марко Д'Аморе, для которого этот проект стал еще и режиссерским дебютом.
Российская газета 05:31
Общество

Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
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Технологии

Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах

Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices вчера в 12:13
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Космос

Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»

Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru 13:12
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Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
ТАСС 16:37
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Футбол

Ибрагимович бросил вызов Погба. Француз ответил феноменальным ударом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович бросил вызов полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Чемпионат 14:22
Экономика

Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн

Ранее Bloomberg уже сообщал, что Минфин изучает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб.
РБК 16:49
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Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Российская газета 11:52
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Украине выросло до 1688

На специальном официальном правительством канале Telegram 8 апреля сообщается о 1668 подтверждённых случаях заражения вирусом COVID-19.
Shraibikus News 08 апреля в 05:16
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Шоу-бизнес

Жена Брюса Уиллиса отреагировала на фото мужа с Деми Мур в пижамах

Жена Брюса Уиллис Эмма Хеминг впервые выложила пост в Инстаграме после того, как фотография ее мужа на самоизоляции с Деми Мур стала вирусной в Сети, сообщает Independent Актер, который многим запомнился по "Крепкому орешку", позировал в полосатых пижамах с бывшей женой, с которой развелся в 2000 году.
РИА Новости 15:47
Футбол

Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о слове, за которое штрафует игроков команды.
Спорт-Экспресс 10:57
Общество

В Смоленской области выявили 17 случаев заражения коронавирусом

В Смоленской области по состоянию на вечер 10 апреля зафиксировано увеличение выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 14:36
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Общество

ФМБА сообщило об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РБК 12:54
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Политика

Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус

Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
Экономика

Украина получит $150 млн от Всемирного банка

Всемирный банк выделит Украине $150 млн для поддержки населения в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на украинское министерство социальной политики.
Газета.Ru 04:52
Здоровье

Число жертв коронавируса во Франции превысило 13 тысяч человек

Число жертв коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях Франции за сутки возросло на 578 и составляет 13 197 человек, заявил в ходе брифинга в пятницу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
РИА Новости 13:32
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил, что его выписали из больницы в Коммунарке

Ранее из больницы в Коммунарке после перенесенного вирусного заболевания были выписаны народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина.
Аргументы и Факты вчера в 03:49
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Футбол

Сигурдссон: мы должны преодолеть это испытание

Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о том, чем занимается на карантине.
Газета.Ru 16:37
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
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Общество

Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет

Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
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