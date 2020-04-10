Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа двух лидеров состоялась по инициативе американской стороны.

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Энергетика Новак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+. 113

Экономика МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом. 27

Спорт В Италии продлили карантин до 3 мая Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что карантин, введенный на территории страны из-за пандемии коронавируса, продлен до 3 мая.

Кино Алексей Гуськов сыграл «крестного отца» русской мафии Главную роль в фильме исполнил Марко Д'Аморе, для которого этот проект стал еще и режиссерским дебютом.

Общество Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 872

Космос Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М» Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее. 7

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