Политика
ТАССПутин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа двух лидеров состоялась по инициативе американской стороны.
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Историк: Два телефонных разговора между Кремлём и Белым Домом за сутки — вещь беспрецедентная
Комсомольская правда16:35
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Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Общество
В Москве начнут вводить пропускной режим
В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
Армия и оружие
Российская армия теснит американских военных в Сирии
Российские солдаты теснят американских военных в Сирии. Об этом сообщают журналисты Al-Masdar News.
Деловое.ТВ 06:47
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 13:09
Политика
Кадыров извинился перед ингушами за нецензурные высказывания
Наша версия 06:08
Общество
Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
Минэкономразвития Республики Дагестан 02:54
Энергетика
Новак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками
Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+.
REGNUM 15:28
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия вчера в 08:26
Спорт
В Италии продлили карантин до 3 мая
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что карантин, введенный на территории страны из-за пандемии коронавируса, продлен до 3 мая.
Советский спорт 15:58
Кино
Алексей Гуськов сыграл «крестного отца» русской мафии
Главную роль в фильме исполнил Марко Д'Аморе, для которого этот проект стал еще и режиссерским дебютом.
Российская газета 05:31
Общество
Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
Технологии
Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах
Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices вчера в 12:13
Космос
Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»
Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru 13:12
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
ТАСС 16:37
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Погба. Француз ответил феноменальным ударом
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович бросил вызов полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Чемпионат 14:22
Экономика
Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн
Ранее Bloomberg уже сообщал, что Минфин изучает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб.
РБК 16:49
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Российская газета 11:52
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Украине выросло до 1688
На специальном официальном правительством канале Telegram 8 апреля сообщается о 1668 подтверждённых случаях заражения вирусом COVID-19.
Shraibikus News 08 апреля в 05:16
Шоу-бизнес
Жена Брюса Уиллиса отреагировала на фото мужа с Деми Мур в пижамах
Жена Брюса Уиллис Эмма Хеминг впервые выложила пост в Инстаграме после того, как фотография ее мужа на самоизоляции с Деми Мур стала вирусной в Сети, сообщает Independent Актер, который многим запомнился по "Крепкому орешку", позировал в полосатых пижамах с бывшей женой, с которой развелся в 2000 году.
РИА Новости 15:47
Футбол
Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков в «Рубине»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о слове, за которое штрафует игроков команды.
Спорт-Экспресс 10:57
Общество
В Смоленской области выявили 17 случаев заражения коронавирусом
В Смоленской области по состоянию на вечер 10 апреля зафиксировано увеличение выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 14:36
Общество
ФМБА сообщило об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РБК 12:54
Политика
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус
Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
Экономика
Украина получит $150 млн от Всемирного банка
Всемирный банк выделит Украине $150 млн для поддержки населения в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на украинское министерство социальной политики.
Газета.Ru 04:52
Здоровье
Число жертв коронавируса во Франции превысило 13 тысяч человек
Число жертв коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях Франции за сутки возросло на 578 и составляет 13 197 человек, заявил в ходе брифинга в пятницу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
РИА Новости 13:32
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил, что его выписали из больницы в Коммунарке
Ранее из больницы в Коммунарке после перенесенного вирусного заболевания были выписаны народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина.
Аргументы и Факты вчера в 03:49
Футбол
Сигурдссон: мы должны преодолеть это испытание
Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о том, чем занимается на карантине.
Газета.Ru 16:37
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58