Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа двух лидеров состоялась по инициативе американской стороны.

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Политика Киев хочет получить согласие «нормандской четверки» на онлайн-саммит Украина из-за пандемии коронавируса намерена обсудить с лидерами "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) возможность проведения в онлайн-режиме саммита по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 3

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Происшествия В Забайкалье анализ показал коронавирус у матери с младенцем Согласно письму главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае, анализы у матери с младенцем были взяты 7 апреля в чернышевской центральной районной больнице.

Космос Роскосмос хочет возобновить пуски ракет по проекту «Морской старт» Роскосмос рассматривает возможность участия в возобновлении пусков с плавучего космодрома "Морской старт" с 2024 года.

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Кино Режиссер «Бэтмена» рассказал о продолжении фильма Американский режиссер и сценарист Мэтт Ривз рассказал о планах относительно продолжения «Бэтмена».

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Экономика Саммит G20: меры по стабилизации рынка будут приняты немедленно Согласно коммюнике, выпущенному по итогам переговоров министров энергетики G20, страны "двадцатки" взяли на себя обязательство немедленно принять меры по стабилизации энергетического рынка.

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