Путин и Вучич обсудили урегулирование в Косово по телефону
Смотрите также
Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре
В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Полиция ФРГ прокомментировала сообщения об усилении охраны Навального
Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей
Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть
Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики
Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»
В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
Путин отказался от проведения прямой линии в этом году
Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
Магазины пообещали закрыть в случае второй волны коронавируса
Президент Сербии ответил на претензии из-за соглашения по Косово
Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
Кремль отреагировал на слова Помпео о ситуации с Навальным
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть
Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей
Источник опроверг данные о блокировке Кипром санкций против Белоруссии
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики
Россиянам начнут бесплатно проводить газ
Вышел первый трейлер фильма Дени Вильнева «Дюна»
Москва, 10 сентября 2020, 11:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обсудили мирное урегулирование в Косово по телефону, сообщается 10 сентября на сайте Кремля.В источнике
Подробнее о событии