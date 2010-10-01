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Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПутин и Зеленский договорились о продолжении контактов — Кремль

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Пресс-служба президента РФ сообщила, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский договорились о продолжении контактов.
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Путин и Зеленский договорились о продолжении контактов — Кремль

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