Пресс-служба президента РФ сообщила, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский договорились о продолжении контактов.

Путин и Зеленский договорились о продолжении контактов — Кремль

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