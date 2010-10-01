Политика
Аргументы и ФактыПутин и Зеленский договорились о продолжении контактов — Кремль
Пресс-служба президента РФ сообщила, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский договорились о продолжении контактов.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:13, Вашингтон
Политика
Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 14:19
Политика
Корреспондент «Ъ» наблюдал за надомным голосованием в Зюзино
Согласно ст. 66 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в случае если избиратель не может в день выборов прибыть в помещение для голосования и от него поступило заявление (в том числе по телефону или переданное через других лиц), участковая комиссия должна организовать его голосование на дому.
Коммерсантъ 15:07
Политика
Россия получила аванс от Индии за комплексы С-400
Комсомольская правда 09:53
Политика
Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина
В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.
РБК 14:49
Политика
Объявлены первые результаты выборов в Мосгордуму
Российская газета 16:39
Футбол
Россия проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу
ProstoProSport 14:16
Общество
Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн
Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 5 млн канадских долларов, что равно $3,8 млн, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:28
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Кино
Дженнифер Лопес пришла на фестиваль с клатчем за 370 тысяч рублей
На кинофестиваль в Торонто Дженнифер Лопес пришла с оригинальным клатчем, по виду повторяющим дизайн купюры в 100 долларов.
Bimru.ru 15:11
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Политика
Памфилова рассказала про фейки о нарушениях на выборах
РИА Новости 15:45
Политика
Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране
«Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.
РБК 14:45
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Политика
Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области
В Центризбиркоме России заявили, что после подсчета 0,17% протоколов врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 55,56%.
Известия 14:22
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня 10:58
Политика
Предварительные результаты выборов в Севастополе: обработано 24,46%
Севастопольская городская избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты голосования в Заксобрание Севастополя по партийным спискам по состоянию, когда были обработаны 24,46% голосов.
ForPost 18:04
Футбол
Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).
Sport24.ru 14:48
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Общество
Подтопленцы в Хабаровском крае едут голосовать на спецтехнике
Жителям подтопленных районов Хабаровского края добираться до избирательных участков помогают спасатели МЧС.
Аргументы недели 04:07