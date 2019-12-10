По словам лидера Незалежной, домой смогут вернуться 72 человека. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже заявил, что обмен удерживаемых лиц в формате «всех на всех» запланирован на 24 декабря, и должен состояться не позднее 31 декабря.

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