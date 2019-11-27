Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле допустили встречу Путина и Зеленского в Париже

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже. "Я думаю, что к этому идет, чтобы провести отдельную встречу", - сказал Ушаков журналистам.
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с чего всё началось

Ушаков назвал вероятной отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
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В Кремле допустили возможность двусторонней встречи Путина с Зеленским

РБК09:29

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Ушаков заявил, что Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу 9 декабря в Париже

ТАСС08:30

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RT на русском08:15

Кремль: проект документа по итогам саммита «нормандской четверки» согласован

Ведомости08:31

Путин и Зеленский могут встретиться один на один в ходе саммита в «нормандском формате»

Комсомольская правда08:24
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Путин и Зеленский найдут «окошко» для личной встречи в Париже

Вести.UZ14:40
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