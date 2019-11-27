Политика
РИА НовостиВ Кремле допустили встречу Путина и Зеленского в Париже
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже. "Я думаю, что к этому идет, чтобы провести отдельную встречу", - сказал Ушаков журналистам.
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с чего всё началось
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.Интерфакс08:06
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Путин и Зеленский могут встретиться один на один в ходе саммита в «нормандском формате»
Комсомольская правда08:24
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
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