Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Зеленский могут провести встречу в Париже

В столице Франции 9 декабря пройдет саммит "нормандской четверки". В понедельник в Кремле заявили, что Путин не планирует отдельной встречи с Зеленским во время переговоров в "нормандском формате".
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с чего всё началось

Ушаков назвал вероятной отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Интерфакс08:06

Подробнее о событии

Ушаков заявил, что Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу 9 декабря в Париже

ТАСС08:30

В Кремле допустили возможность двусторонней встречи Путина с Зеленским

РБК09:29

Ушаков допустил двустороннюю встречу Путина и Зеленского на саммите в Париже

Известия10:04

Путин и Зеленский могут провести встречу в Париже

РИА Новости11:58

В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже

RT на русском08:15

Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

Lenta.ru08:14

Ушаков назвал вероятной отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

Интерфакс08:06
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:22, Вашингтон

Путин и Зеленский найдут «окошко» для личной встречи в Париже

Вести.UZ14:40
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:22, Вашингтон
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