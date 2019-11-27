Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

с чего всё началось

В столице Франции 9 декабря пройдет саммит "нормандской четверки". В понедельник в Кремле заявили, что Путин не планирует отдельной встречи с Зеленским во время переговоров в "нормандском формате".

Путин и Зеленский могут провести встречу в Париже

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