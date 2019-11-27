Политика
РИА НовостиПутин и Зеленский могут провести встречу в Париже
В столице Франции 9 декабря пройдет саммит "нормандской четверки". В понедельник в Кремле заявили, что Путин не планирует отдельной встречи с Зеленским во время переговоров в "нормандском формате".
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.Интерфакс08:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:22, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:22, Вашингтон
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал документ в поддержку протестующих в Гонконге.
Хоккей
Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Армия и оружие
В России празднуют День морской пехоты
В России День морской пехоты празднуется каждый год 27 ноября согласно приказу Главнокомандующего Военно-морского флота России № 433 от 19 декабря 1995 года в честь Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», который был издан 27 ноября 1705 года (что соответствует 16 ноября по старому стилю).
Политика
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера.
Космос
Астрономы записали звуки Земли во время магнитной бури
Общество
Названы российские регионы с некачественным топливом
В 18 российских регионах доля нарушений качества топлива на автозаправочных станциях (АЗС) превышает 20%, свидетельствует представленная сегодня на сайте Росстандарта карта качества топлива.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Происшествия
Еще один взрыв произошел на химзаводе в Техасе
Как сообщало ИА REGNUM, первый взрыв на химическом заводе в Порт-Нечесе произошел 27 ноября.
Наука
Кишечную палочку научили производить биомассу из углекислого газа
Учитывая, что содержание CO2 в атмосфере планеты растет, и вместе с этим меняется климат, было бы неплохо перевести биопроизводство на безотходный режим, «научить» бактерии синтезировать органические вещества из углекислого газа, который они же сами (или еще и кто-то другой) и произвели при дыхании.
Армия и оружие
Военные врачи РФ начали работу в поликлинике города Камышлы в Сирии
Отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии.
Общество
Стал известен гонорар Софии Ротару за выступления в России
Советская и украинская певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать $60 тыс. (около 3,8 млн рублей), пишет kp.ru со ссылкой на генерального менеджера одного из столичных агентств.
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Политика
Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа
Украина настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из России в Европу должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок, остальное является предметом переговоров, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
Хоккей
17-летний Аскаров дебютирует в КХЛ за СКА в матче с «Сочи»
Встреча будет проходить сегодня, 27 ноября, начало — в 19:30 мск. В составе СКА в КХЛ дебютирует 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.
Политика
Пушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»
Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала своего возлюбленного
Пользователи сети отметили, что Толкалина прекрасно смотрится рядом с возлюбленным.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Казань в 2019 году стала лидером по качеству жизни в России, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.
Экономика
Россия вошла в ТОП-5 стран по количеству золотых запасов
Благодаря активной скупке золотых слитков стране удалось войти в ТОП-5 рейтинга, обойдя по этому показателю одну из крупнейших экономик мира – Китай.
Киберспорт
В Overwatch разрешили поиграть бесплатно до 4 декабря
При покупке Overwatch после бесплатного пробного периода прогресс для учётной записи будет сохранён.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Общество
Крымская ракета долетела до масштабных выплат
Какую сумму военнослужащие обязаны возместить Минобороны Крымские военные случайно запустили ракету.
Шоу-бизнес
Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.