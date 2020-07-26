Политика
РИА НовостиПутин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
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с чего всё началось
В свою очередь, офис президента Украины сообщил, что Зеленский поднял вопрос о дальнейших шагах по освобождению граждан страны, находящихся в Донбассе, Крыму и России.Телеканал 360°11:08
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Политика
Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Воскресный вечер" раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в переговоры с захватчиком заложников.
РИА Новости 21:56
Политика
Дегтярев заявил, что Шнуров приедет в Хабаровск
Telegram-канал «Говорит Москва» цитирует врио главы Хабаровского края: «К нам скоро прилетит Серега, вот с ним я и выйду к протестующим».
Чистовик 22:22
Технологии
Компания Moderna Inc получила еще 472 млн долларов на разработку вакцины
Американская компания Moderna Inc заявила в воскресенье, что получила дополнительно 472 млн долларов от Управления биомедицинских исследований и разработок правительства США для поддержания разработки своей новой коронавирусной вакцины, сообщает Reuters.
BFM.ru 22:29
Шоу-бизнес
Младший сын Валерии сделал предложение своей девушке Лиане Волковой
Сын известной российской певицы Валерии Арсений Шульгин решился на важный шаг.
Экономика сегодня вчера в 22:01
Здоровье
В Иркутской области коронавирусом заразились еще 165 человек
По данным оперативного штаба, 26 июля подтверждено 165 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 12 812.
SIA.ru 02:09
Общество
Названа разница зарплат в Москве и регионах
Зарплата для представителей некоторых профессий в Москве может превышать соответствующую зарплату по регионам на 40-50 процентов.
Lenta.ru 20:42
Экономика
В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru 24 июля в 15:40
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Общество
В Китае за сутки выявлены 105 новых случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Китае выявлены 105 новых инфицированных COVID-19: 61 больной в активной форме и 44 бессимптомных носителя, говорится в сообщении на официальном сайте Госкомздрава КНР в понедельник.
Интерфакс 22:05
Футбол
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
Говорит Москва 15:53
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Общество
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
Третейская группа признала противоречащей правилам ВТО практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья.
Российская газета 24 июля в 11:52
Общество
Перекуры повысят эффективность рабочего процесса
Эксперт в области корпоративной культуры и игровых коммуникаций Ольга Черкашина заявила, что перекур с коллегами увеличивает эффективность работы передает радио Sputnik.
МИР 24 22:42
Шоу-бизнес
Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца
По словам певицы, Алибасов-младший "заигрался" до такой степени, что действительно готов похоронить отца, "лишь бы не вылезать из телевизора".
РЕН ТВ 22:57
Экономика
Безработица прошлась по регионам
Эпидемия сократила миллион работников По итогам второго, «коронавирусного» квартала 2020 года уровень безработицы в российских регионах по сравнению с таким же периодом прошлого года в среднем вырос на 30%, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.
Коммерсантъ 14:58
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru 07:43
Футбол
Крыховяк опубликовал фотографию с путешествия по Камчатке
Футболист московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк опубликовал фотографию с путешествия по Камчатке.
Газета.Ru 22:01
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
В Якутске приступили к строительству Парка Победы
В Якутске начались строительные работы в Парке Победы, об этом 27 июля на общегородской планерке сообщил директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов.
Якутия Daily 21:56
Общество
До 6 тыс. руб. Новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
Получается, что семья с одним ребенком, в которой оба родителя лишились работы, в августе в совокупности получит детское пособие размером в 6 тыс. руб.
Konkurent.ru 13:30
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия 17:51
Игры
GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени.
Sibnet Новости 24 июля в 04:19
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте опубликовала редкую фотографию с Аллой Пугачевой
Сегодня дочь Примадонны порадовала подписчиков своего микроблога в Instagram редкой фотографией с мамой.
Вокруг ТВ 09:08
Общество
В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVI 05:11
Футбол
РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами
Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем вчера в 11:14
Происшествия
Экологи: рыбоохрана Макаровского района не увидела опутавшие реку Восточную браконьерские сети
Река Восточная в Макаровском районе наглухо перегорожена браконьерскими сетями.
Сахалин.Инфо 21:47
Общество
Дождевой паводок подтопил 36 жилых домов в двух селах Амурской области
Сильные дожди в Октябрьском районе Амурской области привели к подтоплению 36 жилых домов и 66 придомовых участков в селах Романовка и Смелое.
ТАСС 22:53