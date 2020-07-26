с чего всё началось

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Политика Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Воскресный вечер" раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в переговоры с захватчиком заложников.

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