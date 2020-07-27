Политика
РИА НовостиПутин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
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с чего всё началось
В свою очередь, офис президента Украины сообщил, что Зеленский поднял вопрос о дальнейших шагах по освобождению граждан страны, находящихся в Донбассе, Крыму и России.Телеканал 360°11:08
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Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Культуромания вчера в 05:35
Политика
Врио главы Хабаровска пообещал выйти к народу вместе со Шнуровым
Врио главы Хабаровска Михаил Дегтярёв заявил о том, что выйдет на встречу с жителями вместе с музыкантом Сергеем Шнуровым.
News.ru 15:46
Политика
В Бразилии заинтересовались российской вакциной от коронавируса
Власти бразильского штата Парана проявили интерес к российской вакцине от коронавируса, заявил ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов.
Lenta.ru 18:36
Футбол
Слуцкий возмущен штрафом от КДК РФС за неправильное ношение маски
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий возмущен штрафом, полученным от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение маски по ходу встреч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:43
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков рассказал о своем отношении к алкоголю
Российский певец Владимир Пресняков-младший рассказал о том, что прекрасно относится к алкоголю и может выпить его перед выступлением.
Известия 00:51
Общество
Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева
Нина Андреева стала известна всей стране в 1988 году, когда в «Советской России» напечатали ее статью «Не могу поступаться принципами».
RuNews24.ru 07:10
Общество
Тиньков сообщил о создании фонда для борьбы с раком крови
Накануне.Ru 17:01
Политика
В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета 19:51
Армия и оружие
Сатановский: в США очень боятся этой летающей российской штуки
Если у России есть какая-то летающая штука, которую американцы боятся до состояния, в котором они начинают читать лекции об экологии и человечестве – это очень хорошая штука.
Недвижимость.RU 17:21
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Игры
GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени.
Sibnet Новости 24 июля в 04:19
Энергетика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Экономика
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС 17:06
Здоровье
Специалисты предупредили, какое мясо нельзя использовать для шашлыка
Специалисты рассказали, какое мясо не стоит покупать для шашлыка, чтобы не навредить организму.
Народные новости 13:18
Политика
Пушков рассказал о страхе Зеленского
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ироничной манере ответила на предложение Зеленского, пообещав, что российское дипведомство поможет украинскому лидеру.
РИА Новости 19:54
Происшествия
Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.
Известия 08:48
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов
Одна из подписчиц узнала в снимке роль актрисы в фильме "Соперницы" и похвалила Гузееву за воплощение роли байдарочницы.
РЕН ТВ 10:51
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Общество
Хабаровск. 26 июля. Протесты продолжаются
КузПресс 12:48
Гаджеты
Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G
Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества.
Игромания.ру 17:09
Политика
Германия выступила против приглашения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 26 июля, что его страна выступает против предложения вернуть Россию в «большую семерку» (G7).
Известия 19:35
Политика
Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза
Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru 08:21
Общество
Власти Читы предупредили горожан о дожде и сильном ветре
Дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Чите 27 июля, сообщается в телеграмм-канале администрации города.
Чита.Ру 19:43
Наука
Уровень железа в крови обеспечивает продолжительность жизни
Как выяснили ученые из Гарвардской медицинской школы, можно оределить относительную продолжительность жизни человека по количеству железа в организме.
Сайт интересных новостей 12:20
Общество
До 6 тыс. рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа 2020 года.
Evo-rus.com 15:14
Интернет
Telegram запустил функцию видеозвонков
Anews 12:00
Игры
Первый эпизод Tell Me Why выйдет 27 августа, последний — 10 сентября
Как и обещалось, перерывы между эпизодами Tell Me Why составят всего неделю: первая глава поступит в продажу 27 августа текущего года, вторая — 3 сентября, третья — 10 сентября.
3DNews 24 июля в 06:59
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Шоу-бизнес
Ани Лорак пришла на гала-концерт «Русского радио» в серебристом костюме без бюстгальтера
ФАН 09:53
Общество
Недавно уложенный асфальт провалился в центре Читы
«Свежеуложенный асфальт провалился днём 26 июля на перекрёстке улиц Бабушкина и Бутина на месте раскопок ТГК-14», — рассказал очевидец.
Забайкальский рабочий 07:20