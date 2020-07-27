с чего всё началось

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Политика В Бразилии заинтересовались российской вакциной от коронавируса Власти бразильского штата Парана проявили интерес к российской вакцине от коронавируса, заявил ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов. 2

Футбол Слуцкий возмущен штрафом от КДК РФС за неправильное ношение маски Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий возмущен штрафом, полученным от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение маски по ходу встреч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева Нина Андреева стала известна всей стране в 1988 году, когда в «Советской России» напечатали ее статью «Не могу поступаться принципами». 567

Армия и оружие Сатановский: в США очень боятся этой летающей российской штуки Если у России есть какая-то летающая штука, которую американцы боятся до состояния, в котором они начинают читать лекции об экологии и человечестве – это очень хорошая штука. 3

Игры GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени. 558

Энергетика Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары. 195

Политика Пушков рассказал о страхе Зеленского Официальный представитель МИД Мария Захарова в ироничной манере ответила на предложение Зеленского, пообещав, что российское дипведомство поможет украинскому лидеру.

Происшествия Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.

Происшествия Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу. 86

Гаджеты Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества. 1

Политика Германия выступила против приглашения России в G7 Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 26 июля, что его страна выступает против предложения вернуть Россию в «большую семерку» (G7). 62

Политика Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды. 45

Общество Власти Читы предупредили горожан о дожде и сильном ветре Дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Чите 27 июля, сообщается в телеграмм-канале администрации города.

Наука Уровень железа в крови обеспечивает продолжительность жизни Как выяснили ученые из Гарвардской медицинской школы, можно оределить относительную продолжительность жизни человека по количеству железа в организме. 3

Игры Первый эпизод Tell Me Why выйдет 27 августа, последний — 10 сентября Как и обещалось, перерывы между эпизодами Tell Me Why составят всего неделю: первая глава поступит в продажу 27 августа текущего года, вторая — 3 сентября, третья — 10 сентября.