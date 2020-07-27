Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
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с чего всё началось
В свою очередь, офис президента Украины сообщил
, что Зеленский поднял вопрос о дальнейших шагах по освобождению граждан страны, находящихся в Донбассе, Крыму и России.
Телеканал 360°11:08

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Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг Донбасса

Известия19:12

Путин и Зеленский по телефону обсудили «украинский кризис»

РБК11:49

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг Донбасса

Газета.Ru14:55

Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону внутриукраинское урегулирование

Ёлдаш12:41

В успех нового соглашения по Донбассу верит папа римский, но не участники конфликта

Коммерсантъ13:33

Вечер с Владимиром Соловьевым. Зачем Украина противоречит самой себе (Эфир от 26.07.2020)

Вести.Ru16:09

Зеленский и Путин обсудили договорённости «нормандской четвёрки»

RT на русском12:20
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Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Культуромания вчера в 05:35
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Политика

Врио главы Хабаровска пообещал выйти к народу вместе со Шнуровым

Врио главы Хабаровска Михаил Дегтярёв заявил о том, что выйдет на встречу с жителями вместе с музыкантом Сергеем Шнуровым.
News.ru 15:46
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Политика

В Бразилии заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Власти бразильского штата Парана проявили интерес к российской вакцине от коронавируса, заявил ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов.
Lenta.ru 18:36
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Футбол

Слуцкий возмущен штрафом от КДК РФС за неправильное ношение маски

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий возмущен штрафом, полученным от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение маски по ходу встреч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:43
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков рассказал о своем отношении к алкоголю

Российский певец Владимир Пресняков-младший рассказал о том, что прекрасно относится к алкоголю и может выпить его перед выступлением.
Известия 00:51
2
Общество

Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева

Нина Андреева стала известна всей стране в 1988 году, когда в «Советской России» напечатали ее статью «Не могу поступаться принципами».
RuNews24.ru 07:10
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Общество

Тиньков сообщил о создании фонда для борьбы с раком крови

Накануне.Ru 17:01
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Политика

В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии

В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета 19:51
3
Армия и оружие

Сатановский: в США очень боятся этой летающей российской штуки

Если у России есть какая-то летающая штука, которую американцы боятся до состояния, в котором они начинают читать лекции об экологии и человечестве – это очень хорошая штука.
Недвижимость.RU 17:21
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Игры

GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени.
Sibnet Новости 24 июля в 04:19
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Энергетика

Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
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Экономика

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС 17:06
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Здоровье

Специалисты предупредили, какое мясо нельзя использовать для шашлыка

Специалисты рассказали, какое мясо не стоит покупать для шашлыка, чтобы не навредить организму.
Народные новости 13:18
1
Политика

Пушков рассказал о страхе Зеленского

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ироничной манере ответила на предложение Зеленского, пообещав, что российское дипведомство поможет украинскому лидеру.
РИА Новости 19:54
Происшествия

Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.
Известия 08:48
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов

Одна из подписчиц узнала в снимке роль актрисы в фильме "Соперницы" и похвалила Гузееву за воплощение роли байдарочницы.
РЕН ТВ 10:51
8
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
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Общество

Хабаровск. 26 июля. Протесты продолжаются

КузПресс 12:48
Гаджеты

Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G

Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества.
Игромания.ру 17:09
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Политика

Германия выступила против приглашения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 26 июля, что его страна выступает против предложения вернуть Россию в «большую семерку» (G7).
Известия 19:35
62
Политика

Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза

Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru 08:21
45
Общество

Власти Читы предупредили горожан о дожде и сильном ветре

Дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Чите 27 июля, сообщается в телеграмм-канале администрации города.
Чита.Ру 19:43
Наука

Уровень железа в крови обеспечивает продолжительность жизни

Как выяснили ученые из Гарвардской медицинской школы, можно оределить относительную продолжительность жизни человека по количеству железа в организме.
Сайт интересных новостей 12:20
3
Общество

До 6 тыс. рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа

До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа 2020 года.
Evo-rus.com 15:14
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Интернет

Telegram запустил функцию видеозвонков

Anews 12:00
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Игры

Первый эпизод Tell Me Why выйдет 27 августа, последний — 10 сентября

Как и обещалось, перерывы между эпизодами Tell Me Why составят всего неделю: первая глава поступит в продажу 27 августа текущего года, вторая — 3 сентября, третья — 10 сентября.
3DNews 24 июля в 06:59
Общество

Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок

RT на русском 04:52
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Шоу-бизнес

Ани Лорак пришла на гала-концерт «Русского радио» в серебристом костюме без бюстгальтера

ФАН 09:53
Общество

Недавно уложенный асфальт провалился в центре Читы

«Свежеуложенный асфальт провалился днём 26 июля на перекрёстке улиц Бабушкина и Бутина на месте раскопок ТГК-14», — рассказал очевидец.
Забайкальский рабочий 07:20
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