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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг Донбасса

Глава России Владимир Путин обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе, который длится уже шесть лет. Стороны затронули несколько аспектов.В источнике
С чего всё началось
В свою очередь, офис президента Украины сообщил
, что Зеленский поднял вопрос о дальнейших шагах по освобождению граждан страны, находящихся в Донбассе, Крыму и России.
Телеканал 360°вчера в 11:08
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Вести.Ru

Вечер с Владимиром Соловьевым. Зачем Украина противоречит самой себе (Эфир от 26.07.2020)

Вести.Ruвчера в 16:09
Газета.Ru

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг Донбасса

Газета.Ruвчера в 14:55
RT на русском

Зеленский и Путин обсудили договорённости «нормандской четвёрки»

RT на русскомвчера в 12:20
Ёлдаш

Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону внутриукраинское урегулирование

Ёлдашвчера в 12:41
Коммерсантъ

В успех нового соглашения по Донбассу верит папа римский, но не участники конфликта

Коммерсантъвчера в 13:33
РБК

Путин и Зеленский по телефону обсудили «украинский кризис»

РБКвчера в 11:49
РИА Новости

Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах

РИА Новостивчера в 13:46

Ани Лорак пришла на гала-концерт «Русского радио» в серебристом костюме без бюстгальтера

Ослепительная Лорак, Asti в голубых перьях и другие звезды на гала-концерте "Русского Радио" https: / / t.co / zmCPo2RAId pic.twitter.com / iYfBaepfQm — WomanJournal (@ wmjournal) July 26, 2020 В очень смелых нарядах появились певицы Елка и Анна Плетнева.
Ани Лорак пришла на гала-концерт «Русского радио» в серебристом костюме без бюстгальтера
ФАНвчера в 09:53

На Кубани внедорожник влетел в двери магазина

Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.
ТАССвчера в 12:29
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новостивчера в 21:48
3,2K

NYT: слепые прослушивания не способствуют расовому разнообразию в оркестрах

По мнению автора публикации, практика слепых прослушиваний, введенная более 50 лет назад в Нью-Йоркском филармоническом и других оркестрах для обеспечения справедливости и беспристрастности при приеме музыкантов на работу, в свое время повлияла на ситуацию, в частности, в оркестрах заметно увеличился процент женщин.
ИА Красная Веснавчера в 14:48
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Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известиявчера в 16:27
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Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК25 июля в 02:01
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