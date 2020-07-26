Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг Донбасса
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Глава России Владимир Путин обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе, который длится уже шесть лет. Стороны затронули несколько аспектов.В источнике
С чего всё началось
В свою очередь, офис президента Украины сообщил
, что Зеленский поднял вопрос о дальнейших шагах по освобождению граждан страны, находящихся в Донбассе, Крыму и России.
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Коммерсантъвчера в 13:33