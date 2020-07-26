Политика
РИА НовостиВладимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией.
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с чего всё началось
В свою очередь, офис президента Украины сообщил, что Зеленский поднял вопрос о дальнейших шагах по освобождению граждан страны, находящихся в Донбассе, Крыму и России.Телеканал 360°11:08
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Здоровье
Владимир Васильев вручил медработникам госнаграды
Сегодня, 26 июля, в День Конституции Дагестана, Глава региона Владимир Васильев в торжественной обстановке вручил государственные награды медработникам Дагестана.
ГТРК Дагестан 14:13
Игры
Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos
Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 09:36
Здоровье
Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США.
РИА Новости 17:50
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
Футбол
Лучший бомбардир «Ньюкасла» в АПЛ забил наименьшее количество голов в истории клуба
Футболист забил шесть голов и это худший результат среди лучших бомбардиров в истории клуба.
Чемпионат 17:25
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович не подтверждает своего ухода из «Поля чудес».
Территория новостей 12:12
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Армия и оружие
В порту Одессы появились пять кораблей НАТО
Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
Деловое.ТВ вчера в 14:27
Экономика
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС 17:06
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
Политика
Во вмешательство РФ в референдум по Brexit поверили 49% британцев
49% британских избирателей считают, что Россия пыталась повлиять на ход референдума 2016 года по выходу Великобритании из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на данные соцопроса, проведенного компанией Opinium.
Интерфакс 08:47
Общество
В Марокко закрывают восемь городов из-за коронавируса
Правительство Марокко объявило, что в ночь на 27 июля в силу вступает запрет на въезд и выезд из восьми городов из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 17:31
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России
Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в данных регионах в первые три дня недели.
ТАСС 17:09
Политика
Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения
Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
RT на русском 09:22
Общество
На Сахалине число случаев COVID-19 превысило 2,2 тысячи
Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области за последние сутки составило 59, общее число заболевших превысило 2,2 тысячи, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости 08:41
Авто
Составлен рейтинг самых неубиваемых бюджетных кроссоверов моложе 5 лет
Специалисты немецкой организации TÜV составили рейтинг, в который вошли самые надежные кроссоверы в возрасте 4-5 лет, представленных на российском рынке.
SpeedMe 23 июля в 03:15
Политика
Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной
Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
РИА Новости 12:29
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
Температура в центре Европейской России 31 июля понизится на шесть-семь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:09
Здоровье
В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения
Патологоанатомы обнаружили неожиданные повреждения в телах умерших от коронавируса пациентов.
КТВ-Луч 23 июля в 07:51
Киберспорт
Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды
Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
Чемпионат вчера в 17:38
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22