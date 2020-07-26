с чего всё началось

Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией.

Здоровье Владимир Васильев вручил медработникам госнаграды Сегодня, 26 июля, в День Конституции Дагестана, Глава региона Владимир Васильев в торжественной обстановке вручил государственные награды медработникам Дагестана.

Здоровье Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США. 25

Футбол Лучший бомбардир «Ньюкасла» в АПЛ забил наименьшее количество голов в истории клуба Футболист забил шесть голов и это худший результат среди лучших бомбардиров в истории клуба.

Происшествия Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу. 84

Единоборства Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия». 1

Политика Во вмешательство РФ в референдум по Brexit поверили 49% британцев 49% британских избирателей считают, что Россия пыталась повлиять на ход референдума 2016 года по выходу Великобритании из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на данные соцопроса, проведенного компанией Opinium. 5

Общество В Марокко закрывают восемь городов из-за коронавируса Правительство Марокко объявило, что в ночь на 27 июля в силу вступает запрет на въезд и выезд из восьми городов из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Общество Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия». 554

Общество Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в данных регионах в первые три дня недели.

Политика Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения. 119

Общество На Сахалине число случаев COVID-19 превысило 2,2 тысячи Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области за последние сутки составило 59, общее число заболевших превысило 2,2 тысячи, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко. 3

Политика Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый. 7

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 38

Общество Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России Температура в центре Европейской России 31 июля понизится на шесть-семь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.