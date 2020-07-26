Политика

РИА НовостиРИА НовостиВладимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах

Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией.
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с чего всё началось
В свою очередь, офис президента Украины сообщил
, что Зеленский поднял вопрос о дальнейших шагах по освобождению граждан страны, находящихся в Донбассе, Крыму и России.
Телеканал 360°11:08

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Здоровье

Владимир Васильев вручил медработникам госнаграды

Сегодня, 26 июля, в День Конституции Дагестана, Глава региона Владимир Васильев в торжественной обстановке вручил государственные награды медработникам Дагестана.
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Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
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Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз

Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США.
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Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

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Футбол

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Коммерсантъ 15:37
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Лучший бомбардир «Ньюкасла» в АПЛ забил наименьшее количество голов в истории клуба

Футболист забил шесть голов и это худший результат среди лучших бомбардиров в истории клуба.
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Культура

Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»

Известный российский телеведущий Леонид Якубович не подтверждает своего ухода из «Поля чудес».
Территория новостей 12:12
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Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
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Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
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Шоу-бизнес

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42
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Экономика

В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
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Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

РИА Новости 09:29
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Армия и оружие

В порту Одессы появились пять кораблей НАТО

Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
Деловое.ТВ вчера в 14:27
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Экономика

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС 17:06
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Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
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Политика

Во вмешательство РФ в референдум по Brexit поверили 49% британцев

49% британских избирателей считают, что Россия пыталась повлиять на ход референдума 2016 года по выходу Великобритании из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на данные соцопроса, проведенного компанией Opinium.
Интерфакс 08:47
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Общество

В Марокко закрывают восемь городов из-за коронавируса

Правительство Марокко объявило, что в ночь на 27 июля в силу вступает запрет на въезд и выезд из восьми городов из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 17:31
Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
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Общество

Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России

Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в данных регионах в первые три дня недели.
ТАСС 17:09
Политика

Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения

Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
RT на русском 09:22
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Общество

На Сахалине число случаев COVID-19 превысило 2,2 тысячи

Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области за последние сутки составило 59, общее число заболевших превысило 2,2 тысячи, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости 08:41
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Футбол

Макгрегор принял предложение Рамоса посетить тренировку «Реала»

Газета.Ru 11:47
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Составлен рейтинг самых неубиваемых бюджетных кроссоверов моложе 5 лет

Специалисты немецкой организации TÜV составили рейтинг, в который вошли самые надежные кроссоверы в возрасте 4-5 лет, представленных на российском рынке.
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Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной

Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
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В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
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Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России

Температура в центре Европейской России 31 июля понизится на шесть-семь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:09
Здоровье

В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения

Патологоанатомы обнаружили неожиданные повреждения в телах умерших от коронавируса пациентов.
КТВ-Луч 23 июля в 07:51
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Киберспорт

Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды

Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
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В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

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