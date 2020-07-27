с чего всё началось

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Космос Ученые узнали, когда на самом деле «родилась» Луна Чтобы определить, сколько времени ушло на весь этот процесс, ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы и пришли к выводу, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть (ранее модели отводили на этот процесс всего 35 млн лет).

Здоровье Американские ученые призывают власти США закрыть страну на фоне роста заражений Более 150 известных американских ученых, экспертов в области медицины, преподавателей и врачей подписали обращение к политическому руководству с призывом вновь закрыть страну и вернуть все жесткие меры изоляции, введенные в марте, а потом снятые.

Здоровье Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса. 110

Армия и оружие В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.

Экономика В Минтруда Японии посоветовали не повышать минимальные зарплаты Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии должна быть сохранена на нынешнем уровне, считает подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате правительства Японии, 23 июля сообщает издание The Mainichi.

Политика Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году. 19

Наука Названа вызывающая расстройства психики инъекция от коронавируса По мнению специалистов, интерферон является ключевым фактором, влияющим на симптомы и выздоровление пациента, и лежит в основе успешных стратегий лечения COVID-19.

Общество Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы. 7

Общество Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня прогнозируется опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения. 14

Общество Силовики предложили ввести новую статью в Уголовный кодекс России Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс РФ "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко. 4

Общество В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева. 572

Киберспорт Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.

Общество Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта. 1,4K

Общество Пентагон планирует раскрыть часть собранных данных об НЛО Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The New York Times, после стандартизации сбора и от отчетности о наблюдениях за НЛО, Пентагон планирует раскрыть эту информацию. 22