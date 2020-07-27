Политика
РИА НовостиПутин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
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с чего всё началось
В свою очередь, офис президента Украины сообщил, что Зеленский поднял вопрос о дальнейших шагах по освобождению граждан страны, находящихся в Донбассе, Крыму и России.Телеканал 360°11:08
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Космос
Ученые узнали, когда на самом деле «родилась» Луна
Чтобы определить, сколько времени ушло на весь этот процесс, ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы и пришли к выводу, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть (ранее модели отводили на этот процесс всего 35 млн лет).
Росбалт 06:43
Здоровье
Американские ученые призывают власти США закрыть страну на фоне роста заражений
Более 150 известных американских ученых, экспертов в области медицины, преподавателей и врачей подписали обращение к политическому руководству с призывом вновь закрыть страну и вернуть все жесткие меры изоляции, введенные в марте, а потом снятые.
Коммерсантъ 24 июля в 13:58
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия 17:51
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 251 случай коронавируса
Уральский меридиан вчера в 03:38
Армия и оружие
В Сети рассказали о превосходстве США над Россией в сфере вооружения
В Сети рассказали о превосходстве США над Россией в области вооружения.
Актуальные Новости 08:11
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 24 июля в 09:22
Общество
Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
RT на русском вчера в 19:05
Армия и оружие
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости 18:23
Экономика
В Минтруда Японии посоветовали не повышать минимальные зарплаты
Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии должна быть сохранена на нынешнем уровне, считает подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате правительства Японии, 23 июля сообщает издание The Mainichi.
ИА Красная Весна вчера в 18:08
Политика
Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году.
Телеканал RTVI 09:18
Общество
Центр «Вектор» 27 июля начнет испытание вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о начале клинических испытаний очередной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Российская газета 20:30
Наука
Названа вызывающая расстройства психики инъекция от коронавируса
По мнению специалистов, интерферон является ключевым фактором, влияющим на симптомы и выздоровление пациента, и лежит в основе успешных стратегий лечения COVID-19.
Lenta.ru 18:32
Общество
Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян
Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы.
Политика Сегодня 10:44
Общество
Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения
В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня прогнозируется опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Газета.Ru 17:46
Общество
Силовики предложили ввести новую статью в Уголовный кодекс России
Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс РФ "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
РИА Новости 21:03
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
Общество
В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVI 05:11
Киберспорт
Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды
Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
Чемпионат вчера в 17:38
Общество
До 6 тыс. руб. Новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
Получается, что семья с одним ребенком, в которой оба родителя лишились работы, в августе в совокупности получит детское пособие размером в 6 тыс. руб.
Konkurent.ru 13:30
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта.
Известия 24 июля в 10:04
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com вчера в 11:15
Общество
Пентагон планирует раскрыть часть собранных данных об НЛО
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The New York Times, после стандартизации сбора и от отчетности о наблюдениях за НЛО, Пентагон планирует раскрыть эту информацию.
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Политика
Германия выступила против возвращения РФ в G7
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7.
Газета.Ru 19:22
Футбол
«Краснодар» сразится с «Миланом» за Бустоса
Руководство "Краснодара" продолжает интересоваться форвардом ФК "Тальерес Кордоба" Науэлем Бустосом.
Soccer.ru вчера в 03:38