Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
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с чего всё началось
В свою очередь, офис президента Украины сообщил
, что Зеленский поднял вопрос о дальнейших шагах по освобождению граждан страны, находящихся в Донбассе, Крыму и России.
Телеканал 360°11:08

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Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг Донбасса

Известия19:12

Зеленский и Путин обсудили договорённости «нормандской четвёрки»

RT на русском12:20

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг Донбасса

Газета.Ru14:55

Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону внутриукраинское урегулирование

Ёлдаш12:41

В успех нового соглашения по Донбассу верит папа римский, но не участники конфликта

Коммерсантъ13:33

Путин и Зеленский по телефону обсудили «украинский кризис»

РБК11:49

Вечер с Владимиром Соловьевым. Зачем Украина противоречит самой себе (Эфир от 26.07.2020)

Вести.Ru16:09
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Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия 20:23
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Космос

Ученые узнали, когда на самом деле «родилась» Луна

Чтобы определить, сколько времени ушло на весь этот процесс, ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы и пришли к выводу, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть (ранее модели отводили на этот процесс всего 35 млн лет).
Росбалт 06:43
Здоровье

Американские ученые призывают власти США закрыть страну на фоне роста заражений

Более 150 известных американских ученых, экспертов в области медицины, преподавателей и врачей подписали обращение к политическому руководству с призывом вновь закрыть страну и вернуть все жесткие меры изоляции, введенные в марте, а потом снятые.
Коммерсантъ 24 июля в 13:58
Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
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Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия 17:51
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Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
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Здоровье

За сутки в Свердловской области выявили 251 случай коронавируса

Уральский меридиан вчера в 03:38
1,5K
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Токио из-за попадания молнии

Известия 20:56
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Армия и оружие

В Сети рассказали о превосходстве США над Россией в сфере вооружения

В Сети рассказали о превосходстве США над Россией в области вооружения.
Актуальные Новости 08:11
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Экономика

Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 24 июля в 09:22
8
Общество

Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР

RT на русском вчера в 19:05
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Футбол

«Верона» проиграла «Лацио» в матче чемпионата Италии

Известия 16:44
Армия и оружие

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня

Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости 18:23
Экономика

В Минтруда Японии посоветовали не повышать минимальные зарплаты

Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии должна быть сохранена на нынешнем уровне, считает подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате правительства Японии, 23 июля сообщает издание The Mainichi.
ИА Красная Весна вчера в 18:08
Политика

Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием

Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году.
Телеканал RTVI 09:18
19
Общество

Центр «Вектор» 27 июля начнет испытание вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о начале клинических испытаний очередной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Российская газета 20:30
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Наука

Названа вызывающая расстройства психики инъекция от коронавируса

По мнению специалистов, интерферон является ключевым фактором, влияющим на симптомы и выздоровление пациента, и лежит в основе успешных стратегий лечения COVID-19.
Lenta.ru 18:32
Общество

Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян

Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы.
Политика Сегодня 10:44
7
Общество

Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения

В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня прогнозируется опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Газета.Ru 17:46
14
Общество

Силовики предложили ввести новую статью в Уголовный кодекс России

Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс РФ "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
РИА Новости 21:03
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Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
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Политика

МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
1,2K
Общество

В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVI 05:11
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Киберспорт

Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды

Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
Чемпионат вчера в 17:38
Общество

До 6 тыс. руб. Новое пособие придет на карты россиян до 31 августа

Получается, что семья с одним ребенком, в которой оба родителя лишились работы, в августе в совокупности получит детское пособие размером в 6 тыс. руб.
Konkurent.ru 13:30
21
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта.
Известия 24 июля в 10:04
1,4K
Киберспорт

Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com вчера в 11:15
1
Общество

Пентагон планирует раскрыть часть собранных данных об НЛО

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The New York Times, после стандартизации сбора и от отчетности о наблюдениях за НЛО, Пентагон планирует раскрыть эту информацию.
ToDay News Ufa вчера в 10:16
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Политика

Германия выступила против возвращения РФ в G7

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7.
Газета.Ru 19:22
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Футбол

«Краснодар» сразится с «Миланом» за Бустоса

Руководство "Краснодара" продолжает интересоваться форвардом ФК "Тальерес Кордоба" Науэлем Бустосом.
Soccer.ru вчера в 03:38
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