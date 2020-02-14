Политика
RT на русскомПутин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки». Об этом информирует офис президента Украины.
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с чего всё началось
Стороны обсудили выполнение договорённостей, достигнутых во время «нормандского саммита» 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки», — сказано в сообщении.News.ru07:54
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