Политика

RT на русскомRT на русскомПутин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки». Об этом информирует офис президента Украины.
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с чего всё началось
Стороны обсудили выполнение договорённостей, достигнутых во время «нормандского саммита» 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки», — сказано
 в сообщении.
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