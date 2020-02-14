с чего всё началось

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки». Об этом информирует офис президента Украины.

Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате

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