Политика

ТАССТАССПутин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

"Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.
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с чего всё началось

Путин и Зеленский готовят совместную декларацию

Встреча двух дилеров началась после саммита "нормандской четверки". В нем принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также лидеры России и Украины.
Газета.Ru14:20

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Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского

ТК Звезда14:54

В Париже заявили о совместном заявлении Путина и Зеленского

REGNUM15:20

Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию в Париже

SM News14:24

Путин и Зеленский готовят совместную декларацию

Газета.Ru14:20

Путин оценил встречу с Зеленским

ТВ Центр15:08

Елисейский дворец: Путин и Зеленский беседовали 5-10 минут в формате «один на один»

ТАСС15:05

В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского

RT на русском14:28
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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Общество

В ГИБДД назвали регионы, где увеличилось количество ДТП

ГИБДД назвала 35 субъектов страны, в которых наблюдается увеличение количества ДТП, погибших и пострадавших.
ТАСС 12:32
Политика

Переговоры Путина и Зеленского завершились

Газета.Ru 15:03
Политика

В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм

Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:22
Политика

«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Мой Брянск вчера в 23:57
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 03:41
Политика

Париж принял «нормандскую четверку»

Переговоры лидеров "нормандской четверки" прошли в понедельник, 9 декабря, в Париже, сообщает РИА Новости.
Sputnik Азербайджан 12:22
Общество

Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
RT на русском 13:09
Политика

Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа

ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
РБК 14:38
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Происшествия

Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными

Рэперы HammAli & Navai заявили в полицию о том, что их машина, предположительно, была обстреляна.
Lenta.ru 10:32
Авто

Раскрыта внешность нового Mercedes-Benz GLA

Компания Mercedes-Benz опубликовала дизайн-скетч нового GLA.
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Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара

В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
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Общество

В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
Деловое.ТВ 04:53
Политика

Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган

РИА Новости 14:00
Спорт

WADA отстранило Россию от соревнований на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
РИА Новости 06:08
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
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Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
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Игры

Анонсирована новая часть BioShock

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Фигуранту дела об убийстве Ксении Каторгиной продлили арест

Коммерсантъ Екатеринбург 04:01
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Общество

Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря

Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
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Происшествия

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
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Ивлеева объяснила, почему они с Элджеем не планируют детей

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Итальянские "Болонья" и "Милан" ждут решения шведского форварда Златана Ибрагимовича о том, где он продолжит карьеру.
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Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей

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Европа создала себе проблему беженцев поддержкой террористов в Сирии

Проблема беженцев, с которой в последние годы столкнулась Европа, вызвана поддержкой террористов в Сирии со стороны ряда европейских режимов.
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