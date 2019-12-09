Политика
ТАССПутин и Зеленский обсуждают совместную декларацию
"Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.
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с чего всё началось
Встреча двух дилеров началась после саммита "нормандской четверки". В нем принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также лидеры России и Украины.Газета.Ru14:20
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Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Общество
В ГИБДД назвали регионы, где увеличилось количество ДТП
ГИБДД назвала 35 субъектов страны, в которых наблюдается увеличение количества ДТП, погибших и пострадавших.
Политика
Переговоры Путина и Зеленского завершились
Политика
В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Политика
«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти
С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Политика
Париж принял «нормандскую четверку»
Переговоры лидеров "нормандской четверки" прошли в понедельник, 9 декабря, в Париже, сообщает РИА Новости.
Общество
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
Политика
Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа
ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Происшествия
Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными
Рэперы HammAli & Navai заявили в полицию о том, что их машина, предположительно, была обстреляна.
Авто
Раскрыта внешность нового Mercedes-Benz GLA
Компания Mercedes-Benz опубликовала дизайн-скетч нового GLA.
Армия и оружие
Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара
В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
Общество
В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов
В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
Спорт
WADA отстранило Россию от соревнований на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Происшествия
Фигуранту дела об убийстве Ксении Каторгиной продлили арест
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Общество
Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря
Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
Происшествия
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
Футбол
В «Милане» и «Болонье» ждут решения Ибрагимовича
Итальянские "Болонья" и "Милан" ждут решения шведского форварда Златана Ибрагимовича о том, где он продолжит карьеру.
Экономика
Tele2 ставит LTE на каждой вышке
По данным Роскомнадзора, Tele2 занимает устойчивое второе место в отрасли по количеству станций LTE, увеличивает отрыв от конкурентов и лидирует по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры.
Шоу-бизнес
Дочь Эльдара Рязанова прошлась по внешности Аллы Пугачевой
Прошлась Ольга Рязанова и по внешним данным Аллы Борисовны.
Авто
Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей
Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
Политика
Европа создала себе проблему беженцев поддержкой террористов в Сирии
Проблема беженцев, с которой в последние годы столкнулась Европа, вызвана поддержкой террористов в Сирии со стороны ряда европейских режимов.