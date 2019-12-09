Политика
ТАССПутин и Зеленский обсуждают совместную декларацию
"Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.
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с чего всё началось
Встреча двух дилеров началась после саммита "нормандской четверки". В нем принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также лидеры России и Украины.Газета.Ru14:20
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Политика
Зеленский оценил вероятность продления транзита газа с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский после саммита нормандской четверки высказался о возможности продления транзита газа с Россией, сообщает РИА "Новости".
Авто
Названы семь главных премьер автосалона в Лос-Анджелесе
В прошлом месяце автопроизводители поразили публику своими новинками, которые были представлены в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
Наука
Дети родителей с депрессией имеют разные структуры головного мозга
Дети от родителей с депрессией имеют уменьшенную структуру мозга, об этом сообщили американские ученые в Child & Adolescent Psychiatry.
Кино
Дэвид Линч, Showtime, Twin Peaks VR: вышел релизный трейлер игры
Студия Collider Games привлекла к работе над игрой по мотивам сериала «Твин Пикс» настоящих специалистов: режиссёра Дэвида Линча и канал Showtime, на котором в 2017 году вышел третий сезон мистического сериала.
Шоу-бизнес
Федор Добронравов признался, что устал от вранья
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в России более миллиарда рублей
В субботу, 7 декабря, стало известно, что за девять дней с момента запуска мультфильм «Холодное сердце 2» кинокомпании The Walt Disney Company собрал в российских кинотеатрах 1,064 миллиарда рублей.
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Авто
В Сети появились первые фото Kia Seltos для рынка России
В Сети появились первые фотоснимки кроссовера Kia Seltos для рынка России, который призван составить конкуренцию для другого южнокорейского кроссовера Hyundai Creta.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
Политика
Путин объяснил разногласия с Зеленским касательно границы
Президент России Владимир Путин заверил, что его разногласия с президентом Украины по вопросам границы обусловлен тем, что Россия в первую очередь отталкивается от «минских соглашений».
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Происшествия
Полиция задержала предполагаемого убийцу девушек на Уктусе
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Политика
Участники «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в конституцию Украины
Участники саммита "нормандской четверки" в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера и выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года.
Религия
В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами
Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Армия и оружие
Ракету «Союз-6» оснастят модернизированным двигателем
Политика
Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
Общество
Во Владивостоке выявили хищение 17 млн рублей при ремонте дорог
Правоохранительные органы во Владивостоке выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников городской администрации, сумма ущерба превысила 17 млн рублей, об этом ТАСС сообщил источник.
Происшествия
СКР России проверит ход расследования ДТП с паломниками в Забайкалье
После выхода ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1», выпуск которого назывался «Автобус смерти», руководитель СУ СКР России Александр Бастрыкин потребовал проверить ход расследования автокатастрофы двухлетней давности с паломниками.
Наука
34, 60 и 78 лет: старение человека происходит в 3 этапа
Естественными биологическими часами, которые в точно определяют несколько этапов в старении организма человека - 34, 60 и 78 лет, являются по исследованиям ученых уровни белков в крови человека.
Технологии
GOG Galaxy 2.0 теперь может протестировать любой желающий
CD Projekt объявила, что «лончер для лончеров» GOG Galaxy 2.0 теперь может протестировать любой желающий — разработчики открыли доступ к текущей бете.
Экономика
На Дальнем Востоке ввели льготную ипотеку под два процента годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.