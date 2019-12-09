Встреча двух дилеров началась после саммита "нормандской четверки". В нем принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также лидеры России и Украины.

с чего всё началось

"Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.

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