Общество
News.ruПутин и Зеленский одобрили штрафы за нелегальную добычу янтаря
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафа за незаконную добычу янтаря.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф за незаконную добычу янтаря, текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.РБКвчера в 11:59
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