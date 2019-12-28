Общество

News.ruNews.ruПутин и Зеленский одобрили штрафы за нелегальную добычу янтаря

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафа за незаконную добычу янтаря.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф за незаконную добычу янтаря, текст опубликован
 на официальном интернет-портале правовой информации.
РБКвчера в 11:59

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Путин и Зеленский одобрили штрафы за нелегальную добычу янтаря

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Путин и Зеленский в один день подписали похожие законы

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Красная веснавчера в 12:22
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RT на русском вчера в 23:58
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Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возвращение курилок в здания аэропортов.
Ридус вчера в 10:40
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Пушков: слова Путина задели Варшаву за живое

Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter.
Красная весна вчера в 21:21
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Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
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DP.RU 27 декабря в 06:12
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Lenta.ru вчера в 14:09
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По предварительным данным, в результате катастрофы погибло семь человек.
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В Чите из краевой психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов, сообщает прокуратура региона.
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